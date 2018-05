Albert Dyrlund, der er kendt fra YouTube, skal spille hovedrollen i den danske instruktørs nye projekt.

Cannes. Han har 160.000 abonnenter på YouTube og har sunget hits som "Emoji" og "Hellerup dreng", og nu går YouTube-stjernen Albert Dyrlund til filmen.

Han skal nemlig spille hovedrollen i filmproducenten Regner Grastens nye spillefilm.

Det blev afsløret mandag på et pressemøde i Cannes.

Filmen, der har titlen "Team Albert", handler om Albert, der nægter at gå den slagne vej.

- Temaet i "Team Albert" er at turde stå ved det, du vil, uanset om omgivelserne i form af venner, familie eller uddannelsessystemet siger noget andet. At turde fejle og alligevel blive ved.

- Viljen til at ville, for vi har brug for fyrtårne, der viser os, at selv om det koster blod, sved og tårer, så bliver vi måske mere tilfredse med os selv og vores liv, hvis vi ikke lader os presse ned i nogen forudbestemte kasser, der gør os ens, lyder det i en pressemeddelelse om filmen.

Regner Grasten og holdet bag filmen håber blandt andet at få den yngre generation og deres forældre i biografen.

- De unge, børn og deres forældre har vendt ryggen til dansk film, og de amerikanske industriprodukter har vundet kampen, både i biografen og på streamingplatforme som Netflix. Undtagen ét sted: på YouTube.

- Her er der opstået en helt ny generation af entertainere i form af unge youtubere, der har skabt underholdning, som de unge men også deres forældre følger, lyder det i pressemeddelelsen.

Regner Grasten har tidligere stået bag film som "Krummerne" og "Anja & Viktor".

/ritzau/