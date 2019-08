Den amerikanske rapper A$AP Rocky bad under koncert i USA sine fans om støtte før dom i svensk voldssag.

Onsdag falder den længe ventede dom i sagen mod den amerikanske rapper A$AP Rocky, der er tiltalt for vold, ved en svensk domstol.

Blot to dage før domfældelsen gik den 30-årige musiker med det borgerlige navn Rakim Mayers på scenen ved en festival i den amerikanske by Anaheim.

Her afbrød Mayers pludselig musikken for at berette om sin svære tid i Sverige, der blandt andet bød på 28 dages varetægtsfængsling.

- Det, jeg oplevede, var helt vildt. I kan slet ikke forstå, hvor glad jeg er for at være her, lød det fra scenen ifølge musikmediet Billboard.

- Det var en skræmmende oplevelse, som gjorde mig ydmyg, men Gud er god.

Rakim Mayers blev anholdt den 3. juli, efter at han havde været indblandet i et slagsmål i Stockholm 30. juni.

Rapperen har nægtet sig skyldig i tiltalen om vold, men han har dog erkendt, at han både sparkede og slog en 19-årig mand under sammenstødet.

Ifølge Mayers var der tale om selvforsvar.

Fredag i sidste uge valgte en dommer ved byretten i Stockholm at løslade rapperen, mens han ventede på sin dom.

Under weekendens koncert i Anaheim bad han sine fans om støtte forud for onsdagens domfældelse.

- Jeg ved, I alle har bedt for mig. Jeg er ikke skyldig i en skid, men I skal blive ved med at bede for mig. Jeg får dommen onsdag, og forhåbentlig skal jeg ikke tilbage i fængsel, lød det fra scenen.

Sagen har tiltrukket sig stor opmærksomhed - ikke mindst i Det Hvide Hus.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har således forsøgt at lægge pres på den svenske statsminister, Stefan Löfven, for at få ham til at løslade rapperen.

Senere har en repræsentant for den amerikanske regering i et brev advaret den svenske rigsadvokat om, at det vil få "negative konsekvenser" for forholdet mellem Sverige og USA, hvis sagen ikke blev løst hurtigt.

Rakim Mayers behøver ikke at være til stede, når dommen falder onsdag. Derimod skal han vende tilbage til Sverige, hvis han skal afsone en fængselsstraf.

