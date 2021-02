Melvin Kakooza afviser ikke, at han sætter sig bag trommerne i årets "X Factor".

Når årets X Factor-liveshows går i luften fra den 26. februar, overtager komikerkometen Melvin Kakooza værtsstafetten fra Sofie Linde, som er gået på barsel med sin lille datter.

Modsat Sofie Linde, som har bedyret, at hun ikke er spor musikalsk, så både synger og spiller Melvin Kakooza selv.

- Jeg har undervist i musik på en efterskole og har spillet trommer i mange år. Derudover spiller jeg guitar og bas og rapper og synger også en lille smule. Så der er noget musik gemt i mig, siger Melvin Kakooza.

Dog har han aldrig nogensinde selv overvejet at stille op i "X Factor".

- Jeg er musikalsk i den forstand, at det er instrumenterne, jeg går op i. Jeg har set alle liveshows og er kæmpe fan af X Factor-bandet, især trommeslageren har jeg været kæmpe fan af og fulgt i lang tid.

- Så på den måde har X Factors musikalske del betydet rigtigt meget for mig, mens underholdningsdelen, hvor de synger, har været fedt at se, men det har aldrig været min drøm at synge. Det har helt klart været min drøm at spille med bandet, siger Melvin Kakooza.

Han afviser ikke, at det kan komme til at ske på et tidspunkt under liveshowene.

- Der er mulighed for at komme med idéer, og jeg har da skrevet et par ned, og så må jeg håbe, at TV2 også synes, de er gode, siger Melvin Kakooza med et smil.

For den 29-årige komikerkomet er værtstjansen i "X Factor" en drøm, der går i opfyldelse.

Han troede nærmest ikke sine egne ører, da han fik tilbuddet.

- Jeg hæfter mig faktisk ved noget, Sofie (Linde, red.) sagde i februar, da vi hilste på hinanden til Zulu Awards: "Ved du hvad, Melvin - 2020 bliver dit år!".

- Det har jeg tænkt på siden, hvordan tingene lige pludselig falder i hak, for 2020 har været et vildt år karrieremæssigt for mig. Og jeg er virkelig, virkelig glad og taknemmelig for, at det er gået godt på trods af pandemien og alt det negative, der er sket, siger Melvin Kakooza.

Han glæder sig til at byde seere, dommere og deltagere velkommen til årets første liveshow.

- Jeg har sommerfugle i maven over at skulle høre deltagerne stå på scenen for første gang, men jeg har ikke ondt i maven eller premierenerver.

- Jeg er spændt og nervøs på en god måde. Det er en blanding af, at jeg føler mig klædt godt på, og at jeg heldigvis fik lov til at lave to programmer med Sofie på bootcampen.

- Hun har været så god til at sætte mig ind i tingene, og hun har været rigtig hjælpsom med at give gode råd og gøre overgangen mega nice. Vi har også så godt et forhold, at jeg ved, at jeg altid kan ringe til hende, lyder det fra Melvin Kakooza.

"X Factor" sendes på TV2 hver fredag fra klokken 20.00.

/ritzau/