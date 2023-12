Det er meget spændende - og skræmmende - at skulle være vært på "X Factor", lyder det fra Maria Fantino. Men der var ingen betænkeligheder, kun begejstring.

Siden hun var lille, har Maria Fantino set "X Factor" og selv drømt om at stå på scenen og præsentere de håbefulde deltagere og lede dem og seerne godt igennem showet, også når dommerne toppedes.

Så det kriblede i den daværende DR-radioprofil, da værtsjobbet blev ledigt, efter at Sofie Linde stoppede.

- Det har været en fuldstændig selvfølge fra næsten alle - venner, kæreste og familie, selv cheferne på DR - at jeg selvfølgelig bare skal det: "Det er jo det helt rigtige. Det job hænger heller ikke på træerne. Der er jo kun én, der kan få det ad gangen", genfortæller Maria Fantino.

- Jeg kunne også mærke det - allerede da de ringede og spurgte, om jeg ville til casting - at jeg bare skulle det, siger hun.

Selv om 17. sæson af "X Factor", som bliver Maria Fantinos værtsdebut på programmet, først får premiere 1. januar, er den 28-årige vært allerede i fuld sving med sit nye job.

Auditionrunderne og udskillelsesforløbet forud for liveshowene er for længst filmet.

Men det er først nu, at resultatet rammer skærmen - endda i bedste sendetid.

- Nu har jeg på en eller anden måde været i det offentlige søgelys, siden jeg var 22. Så jeg har også moduleret mig efter, hvordan sådan noget her er og øvet mig på, hvad man skal lytte til, og hvad man skal skære fra, siger Maria Fantino og fortsætter:

- Jeg ved ikke, præcis hvordan det potentielt kommer til at udspille sig. Men jeg ved, at uanset hvad andre kommer til at mene om mit hår, mine tænder eller min neglelak, så har jeg et rigtigt sundt og godt bagland:

- Min kæreste er ingeniør. Mine venner har kendt mig siden folkeskolen og gymnasiet. Og jeg har nogle gode, søde, fornuftige forældre, som er fuldstændigt afskåret fra den her medieverden, siger hun.

Mens Maria Fantino er et nyere ansigt på skærmen, er hendes stemme yderst velkendt i æteren.

Hun blev udklækket fra DR's eget to år lange udviklingsforløb Talentholdet i 2017. Hvert år søger DR fire personer, som de ser potentiale i kan blive fremtidens værter, tilrettelæggere, konceptudviklere eller noget helt fjerde, og Maria Fantino blev en af de udvalgte i 2015.

Kort efter hun havde gennemført Talentholdet, fik hun sit store gennembrud i det prisvindende P3-program "Curlingklubben" med makkeren Christian Bonde, som hun også siden har lavet underholdnings-tv med.

Et program, som fortsatte helt frem til i sommer, da det blev annonceret, at Maria Fantino stoppede efter otte år på DR til fordel for "X Factor".

- Det har selvfølgelig været nervepirrende at skulle sige sit job op og springe ud i noget helt nyt. Jeg har været virkelig, virkelig glad for DR. Og da jeg sagde farvel til dem, kunne jeg mærke: "Gud, hvor er jeg heldig, at jeg blev trist over at skulle sige farvel til jer", fortæller Maria Fantino.

- På den måde var det ikke en nem beslutning. Men jeg har bare kunnet mærke hele vejen igennem, at der ikke har været et gram tvivl - og jeg er ellers ret god til at tvivle på ting.

Undervejs har Maria Fantino talt meget med den afgående vært, Sofie Linde, som har stået i spidsen for "X Factor" otte sæsoner i streg.

- Der var ikke nogen, der var Sofie Linde for hende, da hun startede med at lave "X Factor". Så hun vil godt være den person, hun ikke selv havde, men helt klart havde brug for. Og det er jeg virkelig, virkelig taknemmelig for, understreger Maria Fantino.

Hun har kendt Sofie Linde og Sofie Lindes mand, tv-vært Joakim Ingversen, helt tilbage fra sine egne spæde år på DR.

Maria Fantino var som et del af talentforløbet i praktik på Sofie Lindes selvbetitlede "Sofie Linde show" på DR Ultra, som Joakim Ingversen også har været vært på.

- Jeg er stadig nogle gange chokeret over, hvor søde og flinke de er over for mig, udbryder Maria Fantino.

- De har virkelig hjulpet mig med alt - som lønforhandlinger. Jeg har haft Sofie i røret mange gange med alt fra store til små ting, siger Maria Fantino.

- Dengang jeg fik at vide, at jeg skulle lave "Curlingklubben", var de nogle af de første, jeg ringede til for at sige det. De har på en eller anden måde været de der stolte forældre ude på DR, der virkelig bare har heppet på mig.

Den 17. sæson af "X Factor" får premiere på TV 2 og TV 2 Play i januar 2024.

/ritzau/