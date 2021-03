Hverdagen har vendt sig 180 grader for sangspiren Dan Laursen, som må undvære sin forlovede og datteren Rosa.

Normalt arbejder 36-årige Dan Laursen som it-konsulent og bor sammen med sin lille familie, som består af kæresten Maria, som han er forlovet med, datteren Rosa og to hunde i et hus på Sydsjælland.

Men der er ikke meget, der er normalt og hverdagsagtigt for Dan Laursen for tiden.

Han er blandt årets livedeltagere i "X Factor" i håbet om at skifte hobbymusikken ud med en mere professionel karriere.

Og Dan Laursen er gået all in: Han har taget orlov fra sit arbejde og er rykket fra familiens hus på Sydsjælland til København for at være toptunet til fredagens liveshow og for at øve sig med sin musikalske coach, dj'en Martin Jensen.

- Jeg drømmer om at blive professionel artist, og det ved jeg, at Maria også ønsker af hele sit hjerte for mig, fortæller Dan Laursen.

- Der er fuld opbakning til den plan og den målsætning, jeg har. Det kan godt være, det er hårdt og tidskrævende. Men vi følges ad sammen i det og ser en drøm sammen, og det er dejligt at mærke, at man er stærke sammen i det. Det giver mig noget arbejdsro.

Imens holder hans forlovede skansen derhjemme.

Parret har været kærester i syv år og mødte hinanden online.

Det var så at sige kærlighed ved første klik, fortæller Dan Laursen.

- Hun er mega sej. Hun har ben i næsen, siger han og fortsætter:

- Der er selvfølgelig noget afsavn undervejs. Jeg tror bare, det er rigtig vigtigt, at man har fokus det rigtige sted, og det har vi. Vi har hele tiden vist, at hvis jeg gik videre, så er der nogle ting, der følger med, og det er blandt andet afsavnet, forklarer han.

Sammen med sin Maria har Dan Laursen datteren Rosa på to år, der ved, at far er med i "X Bak-tor", som den lille pige siger det.

- Jeg tror, det er hammer-vigtigt at italesætte de ting, der sker, og det gør vi også med Rosa, så hun i sit eget verdensbillede kan forstå det. Maria er også rigtig god til at skildre den hverdag for hende om, at far er i X Factor-huset, siger Dan Laursen og fortsætter:

- Det er, som om at det virker sindssygt godt for Rosa at vide, at far er her, og så har hun en hverdag med mor dér.

- Hun er så taknemligt og glad et barn, og hun er ikke ked af, når jeg skal afsted igen. Hun er megasej, den lille, og det gør det også nemmere for mig at holde fokus.

Dan Laursen har dog været forbi sin lille familie et par gange undervejs i forløbet.

- Det kan slet ikke beskrives med ord. Det gav et tiltrængt pusterum, hvor man lige kunne være familie sammen. Det var super dejligt at mærke glæden hos pigerne og hos hundene - de har jo også følelser.

Og det ser ud til, at Dan Laursen må undvære familien et stykke tid endnu.

Dan Laursen er nemlig indtil nu gået direkte videre i konkurrencen.

Men selv om han har vundet seernes stemmer, så er der én herre bag dommerbordet, der ikke har været lige så fuld af begejstring.

Thomas Blachman har kaldt Dan Laursen for en, man musikalsk enten elsker eller hader. Men det tager hovedpersonen selv ikke så tungt.

- Jeg er Martins elev så at sige, så vi følger det spor, vi har lagt, og det er jeg tro mod, siger han og uddyber:

- Man kan udlede de ting, man vil, og Thomas er jo dommer og skal give sit besyv med. Jeg tager det, som det kommer, og jeg lytter til, hvad der bliver sagt, og bruger det som noget konstruktivt feedback. Han har kaldt jo mig for professionel sanger, så jeg tror i virkeligheden, han er en lille skabsfan.

- Vi har da sagt hej til hinanden på gangene og udvekslet et par ord, og vi har da også sendt et par skæve smil til hinanden - det har der også været plads til.

Dan Laursen og de resterende seks deltagere går på scenen igen fredag aften til temaet "Sommer".

Det kan ses på TV2 og streamingtjenesten TV2 Play fra klokken 20.00.

/ritzau/