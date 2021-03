Den 23-årige sangspire kan mærke opmærksomheden, der følger med deltagelsen i "X Factor".

Nærmest fra den ene dag til den anden er 23-årige Vilson Ferati fra Nordborg blevet landskendt.

Han er nemlig blandt livedeltagerne i årets "X Factor", og det har været omvæltende for den unge sangspire.

Normalt bor han sammen med sine forældre og sine to brødre i det sønderjyske, men han er i øjeblikket rykket til København for at forfølge drømmen om en musikkarriere.

- Det har været meget, meget mærkeligt. I begyndelsen var det også meget, meget hårdt at stå op alene i store København - jeg kender ikke nogen andre end Martin (Jensen, dommer i "X Factor", red.) og hans team, fortæller Vilson Ferati.

- Jeg har selvfølgelig lidt hjemve. Men i denne her branche skal man være villig til at give alt. Det er mit mål at gøre musik til mit levebrød.

- Der skal bygges ovenpå, og der skal øves. Det er en rigtig stor beslutning, jeg har taget i mit liv, siger Vilson Ferati, som er udlært salgsassistent fra en tøjbutik.

Han kan allerede mærke, at folk genkender ham fra "X Factor".

- Hvis jeg går ud på gaden, vil folk have et billede. Der er også mange - primært piger - der skriver, at jeg er dygtig, og at de hepper på mig.

- Der har også være nogle stykker, der har skrevet scorereplikker, fortæller singlefyren med et grin.

Det er kun omkring et års tiden siden, at Vilson Ferati afslørede over for sin familie, at han rent faktisk kunne synge.

Vilson Ferati havde hidtil holdt det for sig selv.

Han begyndte at synge i bilen for at berolige sig selv, når han kørte frem og tilbage mellem hjemmet i Nordborg til Odense Universitetshospital for at besøge sin far, som var indlagt med hjerteproblemer.

Faren er kommet sig igen, og Vilson Ferati bruger ikke længere udelukkende sang som trøst.

Efter at han har mærket, hvad musikken gør ved ham, og han har afsløret sit talent, har han satset alt på det.

Kælderen i familiens hus i Nordborg har han indrettet til et studie, fortæller Vilson Ferati.

- Det har været dyrt, men det har været det hele værd. Jeg er villig til at give alt, hvad det koster, for at følge min drøm, lyder det fra ham.

Vilson Ferati er sikret endnu en uge på scenen, idet alle deltagere gik videre fra fredagens første liveshow.

Se, hvordan det går ham og de øvrige deltagere næste fredag fra klokken 20.00 på TV2.

/ritzau/