'X Factor'-stjernen Noah Skaalum, der vandt programmet i 2011, og hans hustru fik den værst tænkelige start på det nye år.

Sika Skaalum er nemlig blevet ramt af lammelser i venstre side af ansigtet.

Forstyrrelserne startede på den allerførste dag i januar, hvor det gik op for hende, at der var noget galt:

»Vores lille familie fik et kæmpe chok, da jeg fredag aften pludselig ikke kunne læse. Bogstaver og linjer flød ud, og jeg kunne mærke, at der var et eller andet helt galt,« skriver hun på Instagram.

Hun spænede ud til spejlet for at se, om der var noget i gærde. Alt så normalt ud, men hun havde problemer med at kontrollere muskulaturen omkring munden. Det var dog ikke noget, der bekymrede hende synderligt, så hun gik i seng med forhåbninger om, at det ville gå væk natten over.

Men det gjorde det ikke. Tværtimod. Det var blevet meget værre. Hun kunne slet ikke kontrollere hendes venstre halvdel af ansigtet, og derfor tog hun ikke flere chancer. Hun tog på hospitalet, og efterfølgende undersøgelser udelukkede alvorlige sygdomme som blodpropper eller borrelia – hun havde 'blot' fået Bells parese, som er lammelser i ansigtet som følge af en nerve, der var hævet.

Lettelsen blev dog hurtigt erstattet af frustrationer. Hun ved nemlig ikke, om det overhovedet går i sig selv igen:

»Normalt plejer mildere tilfælde at have gode udsigter, men jeg er måske nok ikke så heldig. Det er i ret udtalt grad. Med andre ord ved vi ikke, om der kommer bedring overhovedet. Jeg kan godt mærke en stigende usikkerhed omkring, hvordan mit ansigt kommer til at se ud fremadrettet.«

X-Factor Finale 2011 i Parken - Generalprøve med Sarah. Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere X-Factor Finale 2011 i Parken - Generalprøve med Sarah. Foto: Jeppe Michael Jensen

Hun har dog ubetinget støtte fra sin mand, Noah. I sit opslag på Instagram skriver han, at usikkerheden også præger ham, og at de derfor må stå sammen:

»Vores forhåbninger om et mere normalt liv igen, er blevet byttet ud med behandlinger, genoptræning af hendes muskler i ansigtet og et endnu større behov for hinanden som en sammentømret familie – det er i hvert fald det, vi kan se ude i fremtiden lige nu.«

Noah vandt 'X Factor' i 2011. Dengang gik han dog under navnet Sarah, men med en efterfølgende kønsskifteoperation blev Sarah altså skiftet ud med Noah.

Noah og Sika Skaalum har været gift siden 2014.