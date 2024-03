Oh Lands voksne solist, Nicolaj Lindby, har fået et boost af at deltage i programmet.

Med Oh Lands "ja" har Nicolaj Lindbys tilværelse ændret sig.

Til daglig bor den 29-årige handicaphjælper i Aarhus. Men for en stund er smilets by skiftet ud med "X Factor", og det har givet ham et endnu større smil på læben.

- Mit liv er pludselig blevet væsentligt mere spændende, end det var før, og lidt sjovere at leve også faktisk. Det kan jo være, det ændrer sig. Men lige i første omgang er det bare et boost i spænding og morskab, fortæller han.

Nicolaj Lindby er Oh Lands udvalgte solist over 23 år i denne sæsons "X Factor".

Op til liveshowene har seerne fulgt ham fra første auditionrunde til six chair challenge inden bootcampen, hvor den endelige udvælgelse fandt sted.

Her har Nicolaj Lindby delt noget af sin personlige historie foran kameraerne. Han har blandt andet fortalt, at han ikke har været vant til at blive valgt først i forskellige sammenhænge, og at han oftest er gået under radaren og har forsøgt at være usynlig.

- Jeg har haft mine 20'ere til at bearbejde de svære tider, jeg havde. Jeg er også kommet til et sted nu, hvor min trivsel ikke rigtigt længere er et spørgsmål. Så derfor er det bare en chance for at opleve noget og for ligesom at finde ud af, hvor langt jeg er kommet.

Han har altid følt sig god nok inderst inde. Men han har ikke opsøgt at få det bekræftet.

Så Oh Lands "ja" til ham var langt større end selve det at nå videre til liveshowene i "X Factor".

- Jeg synes, at den respons, jeg har fået igennem både at høre fra dommerne, at de gerne ville have mig videre, og at jeg generelt oplever positiv respons på de sociale medier, helt sikkert føles som en bekræftelse i den følelse, jeg altid har haft et eller andet sted, siger han.

Nicolaj Lindby var i farezonen sidste gang. Men Thomas Blachman sendte Oh Lands voksne artist videre i konkurrencen til fordel for Simon Kvamms unge solist, Victor.

Denne fredag skal Nicolaj Lindby på scenen med nummeret "There Is a Light That Never Goes Out" af The Smiths.

Uanset om han går videre eller ej, slutter "X Factor" 5. april, når årets vinder er fundet.

- Nu er jeg en del af et program, hvor rigtig mange ting er gjort for mig. Der er ingen tvivl om, at hvis jeg gerne vil fortsætte med at optræde, som jeg har gjort i løbet af "X Factor", så er det mig, der skal gøre en indsats, understreger Nicolaj Lindby.

- Jeg kommer så til at skulle afveje med mig selv, om det er en retning, jeg skal, eller om det bare var en oplevelse. Jeg har ikke lagt nogen plan, fordi jeg simpelthen ikke aner, hvad det kommer til at bringe. Jeg er spændt på, hvordan jeg kommer til at reagere, når det hele slutter.

"X Factor" kan ses på TV 2 og TV 2 Play fredag klokken 20.00.

/ritzau/