Karl Schollain Birckner, som sammen med makkeren Oscar Øhlers Pedersen udgør X Factor-duoen Kaos, har friet til kæresten, afslører han til Her & Nu.

Det kan godt være, at han optræder under kunstnernavnet Kaos sammen med sin musikalske makker, men privat kører kærligheden for X Factor-deltageren Karl Schollain Birckner.

Han har friet til sin kæreste, Clara, som han har dannet par med i tre års tid. Det afslører Karl Schollain Birckner over for Her & Nu.

- Jeg friede derhjemme. Jeg havde sat en masse stearinlys op, slukket lyset og gjort det hyggeligt, fortæller han til ugebladet.

Karl Schollain Birckner fortæller videre til ugebladet, at de har gået i samme gymnasieklasse, men lærte hinanden endnu bedre at kende, da de begyndte at synge sammen på en musikskole. Og herfra opstod der sød musik mellem de to.

Her & Nu har spurgt om forlovelsen i forhold til deres alder, og den 21-årige X Factor-deltager slår fast, at de begge føler, at det er det helt rigtige for dem.

Clara var også med i studiet for at heppe på Karl Schollain Birckner og hans X Factor-makker, Oscar Øhlers Pedersen, da årets liveshows havde premiere i fredags.

Her strøg Thomas Blachmans duo direkte videre til næste program, da seerne kvitterede for Kaos' udgave af Tobias Rahim-nummeret "Bums for eliten", som har rapperen Artigeardit med.

/ritzau/