Det blev ikke til en sejr i "X Factor" for Rasmus Therkildsen, der fredag aften måtte nøjes med en tredjeplads i finalen.

Alligevel har den 28-årige tømrer svært ved at tørre smilet af, for under "X Factor" har han nemlig mødt en pige, der har taget ham med storm.

De to er blevet kærester, afslører han kort efter, finalen har fundet sted.

»Folk må godt vide det nu, men vi har holdt det lidt hemmeligt under forløbet, så hun ikke kom for meget i rampelyset,« forklarer Rasmus Therkildsen.

»Jeg ved jo, hvordan det er med presse og fotografering og så videre, men det er jo ikke alle, der bryder sig om det.«

Kæresten hedder Camilla og er 23 år, fortæller han. Mere har han ikke lyst til at fortælle på nuværende tidspunkt.

»Vi faldt i snak under 'X Factor', og hun formulerer sig på en måde, som jeg er ret vild med. Jeg kan godt lide, at mennesker er lidt dybe og har lyst til at smage på livet og dykke lidt ned i, hvad det går ud på, og det har hun.«

»Vi begyndte at snakke sammen og ringe sammen, og så blev vi kærester,« siger Rasmus Therkildsen, der fortæller, at forholdet har varet en måneds tid.

At hans X Factor-rejse nu er slut, betyder, at han får tid til at være mere sammen med sin nyfundne kærlighed.

»Jeg har faktisk glædet mig lidt til, at showet var slut. På den ene side kunne det være sjovt, at det fortsatte lidt endnu, men på den anden side er jeg ved at være rimelig slidt. Så jeg glæder mig til at koble lidt af,« siger Rasmus Therkildsen.

/ritzau/