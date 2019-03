Fredag aften var Patrick Smith igen tæt på blive smidt ud af "X Factor", og det tærer på ham, fortæller han.

To uger i træk har det været lige ved og næsten for 18-årige Patrick Smith.

Fredag aften røg han nemlig for anden gang i farezonen i årets "X Factor" og stod dermed først i rækken til at ryge ud af sangkonkurrencen.

Men dommer Oh Land valgte i sidste øjeblik at benåde den unge spillemand fra Lolland og i stedet give dødsstødet til 29-årige Andrea Brøndsted, som måtte vinke farvel til "X Factor" én gang for alle.

Men Patrick Smith ærgrer sig over, at han endnu engang kom i farezonen.

- Det er et fald. Når jeg laver et stykke musik, så betyder det sindssygt meget for mig, fordi det er nogle ord, der kommer fra hjertet, så det er som en gave, der ikke bliver modtaget, siger han.

Og selv om Patrick Smith altså blev reddet af Oh Land på målstregen, kan han tydeligt mærke, at han ikke har publikum og dommerne bag sig lige nu.

- Jeg føler mig sindssygt truet, og det er hårdt, for jeg ved, at det, jeg kommer med, er noget, som er mig. Så hvis de ikke kan lide sangen, så er det mig, de ikke kan lide. Det er det tankemylder, jeg får, siger han.

Temaet for fredagens "X Factor" var deltagernes fødeår, og Patrick Smith optrådte med et remix af TV-2's "De er meget interesserede i" og Christian Brøns' "Du kan gøre hvad du vil".

I farezonen overraskede han publikum ved at synge "Quangs sang" fra komiker Anders Matthesens animationsfilm "Terkel i knibe".

Men undervejs i showet fik Patrick Smith en del kritik af dommerne, blandt andet for ikke at ramme tonerne rent. Og den kritik tager han til sig.

- Men for at være helt ærlig, så er det ikke et game, jeg har gjort mig i. Når jeg tager ud og spiller, så er det for at få folk til at smile og synge med. Jeg er trænet i at være spillemand.

- At jeg så nu skal til at synge rent, det kan jeg sagtens forstå, og det må jeg blive bedre til. Jeg har bare ikke været vant til det, siger han.

Ud over at øve sig i at ramme tonerne bedre vil Patrick Smith frem mod næste liveshow tænke over, hvordan han kan komme i bedre kontakt med publikum og seerne hjemme i stuerne.

- Jeg vil gerne på niveau med mit publikum, så jeg ikke er en artist, der står på en fem meter høj scene med spotlamper på. Når man hører mig spille, skal man forestille sig, at jeg nærmest kunne sidde blandt publikum og synge uden mikrofon. Det er det, jeg vil.

- Så jeg skal arbejde for at få mere nærvær i musikken og bruge nogle ord, som vi alle sammen kan relatere til, siger han.

"X Factor" sendes hver fredag klokken 20.00 på TV2.

Hver uge ryger en deltager ud, indtil tre står tilbage. De får lov at dyste i finalen, som i år løber af stablen i Forum Horsens 12. april.

/ritzau/