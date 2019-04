Den 23-årige sanger Kristian Kjærlund er i finalen i "X Factor" efter han lavede fejl på scenen.

Han har imponeret gang på gang med sin stemme og sikre stil, men fredag aften gik det galt for Kristian Kjærlund, da han skulle give sin version af New Radicals "You Get What You Give" på scenen i "X Factor".

Pludselig sang han ikke. Efterfølgende kan han stadig ikke helt forklare, hvad der skete.

- Jeg gik i sort. Jeg snublede over en linje eller sang noget for tidligt, og så kunne jeg godt høre, der var noget galt, fortæller Kristian Kjærlund, der dog kom tilbage på sporet og fik reddet sangen.

Heldigvis fik han endnu en chance for at rette op på sin fejl, da han efterfølgende skulle på scenen og optræde med den tidligere X Factor-deltager Chili, der blev nummer to i sæson ti.

- Jeg priser mig lykkelig over, at det skete på et tidspunkt, hvor jeg stadig skulle synge en anden sang, så jeg kunne rette op på det, siger han.

- Jeg var virkelig bange anden gang, men Chili har heldigvis en ro, så hun fik mig lidt ned på jorden igen. Og jeg nød det virkelig. Bortset fra den pause, jeg lige tog i den første sang, så er jeg glad for det, jeg leverede, siger Kristian Kjærlund.

At han alligevel er endt med en finaleplads trods kokset, kommer bag på ham.

- Det er uvirkeligt, at man har fået den finaleplads. Jeg havde virkelig indstillet mig på, at det ikke ville gå sådan efter i aften. Men det betyder helt sindssygt meget, siger han.

Finalen finder sted i Forum Horsens den 12. april. Her skal Kristian Kjærlund dyste mod den 15-årige Live Vogel og den 16-årige Benjamin Rosenbohm.

/ritzau/