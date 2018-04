Musikken har forenet Place on Earth, som blev sat sammen af Thomas Blachman. Nu har de nået X Factor-finalen.

København. Andreas Kruse, Mille Hassenkam og Kathrine Ørnfelt blev vraget af Sanne Salomonsen inden bootcampen under årets "X Factor", men Thomas Blachman hørte potentialet i de tre unge sangere og satte dem sammen til gruppen Place on Earth.

Selv om Place on Earth stillede op som solister, var ingen af dem i tvivl, da Thomas Blachman ringede. Med ham som mentor ville de gerne indgå i en gruppe - også selv om de ikke kendte hinanden i forvejen.

- Alle har spurgt, hvordan det har været at være en sammensat gruppe, så derfor har vi lidt følt pres fra andre for, at vi skulle blive venner rigtig hurtigt, siger hun og bliver suppleret af Mille Hassenkam.

- Men det skete af sig selv, tilføjer trioens yngste medlem.

17-årige Mille Hassenkam går til daglig i 1.g, 19-årige Kathrine Ørnfelt går i 2.g, mens 22-årige Andreas Kruse holder sabbatår.

De lærte først hinanden at kende i efteråret og blev kastet hovedkulds ud i "X Factor" - sammen.

- Vi er rigtig forskellige, og der er for eksempel fem år mellem Andreas og Mille. Men vi har været rigtig gode til at fortælle, hvordan vi har det, for så lærer man hinanden hurtigere at kende og lærer også, hvor hinandens grænser går. Det er vigtigt, siger Kathrine Ørnfelt.

Ifølge Andreas Kruse har det været som at starte på efter- eller højskole, hvor man skal bo side om side med folk, man ikke kender, men som man skal fungere sammen med.

En af de ting, der har været mest udfordrende, har været forskellighederne i, hvordan de hver især håndterer X Factor-universet.

- Jeg kan nogle gange godt overtolke lidt på kropssprog, mimik og udtalelser, uden at der har ligget noget i det. Så det har vi måttet være rimeligt klare om, at jeg ikke skal gøre her, siger Andreas Kruse, som bliver suppleret af Kathrine Ørnfelt:

- Og omvendt skal vi vide, at Andreas tænker meget over de ting, siger hun.

Det gamle mundheld, om at tre er én for mange, er ikke noget, Place on Earth kan nikke genkendende til. For med tre medlemmer er der flere til at trække energien op og flere at dele konsekvenser med.

- Hvis der opstår musikalske diskussioner, går man demokratiets vej, men man må argumentere for sin sag, siger Andreas Kruse, mens Kathrine Ørnfelt tilføjer:

- Men Thomas Blachman har det endegyldige ord, smiler hun.

X Factor-finalen finder sted fredag, og når sidste sang er sunget, skal Kathrine Ørnfelt tilbage til Jylland, mens de to andre fortsætter deres dagligdag på Sjælland.

- Når man står i finalen, er der ingen vej udenom at gøre sig tanker om fremtiden, men jeg tror i grove træk, at vi bliver sammen, og at vi skal lave noget musik, siger Andreas Kruse og uddyber:

- Hvis vi vinder, så er det slet ikke et spørgsmål. Så skal vi til Los Angeles, lave en ep og gøre de andre ting, der skal opfyldes, af både lyst og kontrakt, siger han og tilføjer, at de heller ikke udelukker soloprojekter.

Men ifølge Place on Earth har Thomas Blachman allerede udtrykt, at han gerne vil lave en ep med gruppen, uanset om trioen triumferer som vinderne af "X Factor" eller ej.

- Men han har sagt, at der skal komme energi fra os. Hvis lysten er der - og det er den - så vil han rigtig gerne gøre, alt hvad han kan for at hjælpe os, siger Kathrine Ørnfelt, som bliver suppleret af Andreas Kruse.

- Thomas siger, han føler, han allerede har vundet og godt kan gå på pension. Det er så sødt, griner han.

Selv føler gruppen, at den endnu ikke har vundet, selv om den har fået indfriet sin musikalske ambition om at nå tredje liveshow.

- Det var et mål. Alt andet er håb, siger Andreas Kruse, som bliver suppleret af Mille Hassenkam.

- Nu vil vi super gerne vinde det hele.

Finalen står mellem Place on Earth og de voksne solister Jamie Talbot og Rasmus Therkildsen, som har Remee som musikalsk mentor.

Finalen sendes på DR1 fredag klokken 20.00.

/ritzau/