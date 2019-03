16-årige Benjamin Rosenbohm føler, at han er kommet hurtigere til sin musikalske chance, end han burde.

Egentlig var han bare med til den indledende X Factor-audition for at støtte sin kammerat. Men så tog han en impulsiv beslutning og meldte sig til.

Han gik ind foran dommerne, tog sin guitar frem og så tryllebandt han de måbende dommere.

- Der var du jo. Hvor var der bare meget sjæl og smag i det, udbrød Lars Ankerstjerne, mens Thomas Blachman supplerede:

- Du har virkelig noget at byde på. Vi er rigtig glade. Det bliver en god sæson igen, lød det fra dommerveteranen.

Lige nu står 16-årige Benjamin Rosenbohm blandt de sidste seks deltagere i "X Factor". Og hos bookmakerne er han favorit til at vinde sangkonkurrencen.

Selv har han lidt svært ved at forstå, hvordan han er endt der.

- Det er svært at beskrive. Jeg kender mange, som uddanner sig og måske efter ti år får lov at komme til det niveau, som os deltagere lige nu er endt på. På en eller anden måde føler jeg, at jeg mangler en fase, før jeg kunne nå det her.

- Jeg går ikke så meget i skole lige nu, men til gengæld laver jeg noget, hvor jeg er motiveret hvert eneste sekund. Det er meget som at være praktikant i mit drømmejob. Det er virkelig fantastisk, at jeg har fået den chance i min alder.

- Mange skal arbejde virkelig hårdt for den her oplevelse, som vi får gratis lige nu. Jeg er blevet kastet ind i den professionelle verden, uden jeg var helt forberedt på det, siger 16-årige Benjamin Rosenbohm.

Før "X Factor" kom ind i hans liv og vendte op og ned på det hele, var han vant til at spille musik på Gentofte Musikskole tre gange om ugen og studere på et internationalt gymnasie.

Det er skubbet til siden i disse uger, hvor han stort set hver dag enten skal til prøver, mødes med sin mentor, Lars Ankerstjerne, eller lave videoindslag og interview med X Factor-produktionen.

- Jeg prøver at være ydmyg, men måden vi bliver behandlet på, er ikke noget, jeg er vant til.

- Det er interessant at få en smag på, hvordan det er. Men jeg prøver ikke at vænne mig til det, fordi jeg er rimelig overbevist om, at det vil tage lang tid at komme til det samme niveau igen, når "X Factor" er slut, siger han.

Benjamin Rosenbohms store idol er den amerikanske singer-songwriter og guitarist John Mayer, som han forsøger at trække inspiration fra.

Kan han nå halvt så langt i sin karriere, så er han tilfreds, siger han.

Når "X Factor" er slut, håber han at kunne skabe sig et netværk, spille nogle musikjob og skrive sin egen musik.

- I "X Factor" mærker jeg, hvordan folk i musikbranchen arbejder. Jeg vidste intet om det, før jeg kom ind i programmet. Jeg var helt blind.

- Jeg troede bare, at hvis jeg lavede mine lektier i musikskolen og lærte mine skalaer, så ville jeg måske en dag blive Ed Sheeran eller sådan noget, siger han med sit karakteristiske brede smil.

Benjamin Rosenbohms mor er fra Tyskland, og hans far er fra den østafrikanske ø Madagaskar.

Han voksede op i Berlin, men da han var syv år gammel rykkede familien sin base til Danmark, fordi moren fik job i landet.

Hans forældre er akademisk uddannede, og når han tænker over det, så forventer de, at han uddanner sig og sikrer sin fremtid.

De er rundet af den traditionelle skole, mener han.

Men "X Factor" har givet ham blod på tanden. Selv om han gerne vil gøre sin uddannelse færdig, så vil det også være vanvittigt at kunne starte en musikkarriere som 16-årig, fortæller han.

- Jeg føler lidt, at en akademisk uddannelse ikke nødvendigvis er den bedste vej at gå som musiker. Jeg er lidt bange for, at det her er en chance, jeg vil miste, hvis jeg går tilbage til skolen.

- Men jeg forstår godt, hvis forældre hører det og tænker, at deres børn skal have en uddannelse og gå på universitet. Jeg synes ikke selv, jeg er den bedste rollemodel for unge. Men jeg har den holdning, at man skal være ærlig over for sig selv og tage de chancer, man får, siger han.

Han ønsker at finde en god balance mellem musikken og skolen. Det værste, der kan ske for ham, er, at hans musik bliver sat ud på sidelinjen.

Som han siger, kan man i alle andre job ikke gøre sit arbejde ordentligt, hvis man kun fokuserer på det et par timer om ugen. Så hvorfor skulle det ikke også være sådan med musikken?

- Jeg tror, at mine forældre er lidt bange for, at jeg allerede nu vil beslutte mig for en musikkarriere.

- Og det forstår jeg godt, for det må være "fucking scary" at høre fra sit barn: "Jeg vil være musiker og spille på gaden og lade være med at gå i skole". Det er da skræmmende, siger Benjamin Rosenbohm.

Han forudser, at han en dag må tage en samtale med sine forældre om at satse på musikken, men først når han føler sig klar til det.

- Jeg er kun 16 år, og jeg ved ikke en skid om noget, så det er svært at tænke på.

- Vi skal have den samtale, når jeg har arbejdet mig et sted hen, hvor jeg kan overbevise dem om, at det er noget, jeg kan leve af. Og det er ikke gjort med "X Factor", siger han.

Fredag aften klokken 20.00 står han klar på X Factor-scenen som en af de seks tilbageværende deltagere.

Her skal han synge "Earned It", som blev gennembrudshittet for den canadiske popstjerne The Weeknd i 2015.

/ritzau/