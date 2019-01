Som ny dommer i "X Factor" er popproduceren Ankerstjerne forberedt på, at alle vil have en holdning til ham.

Fredag aften var der premiere på en ny sæson af "X Factor", som for første gang sendes på TV2, og danskerne kan nu igen læne sig tilbage i sofaen og bedømme - ikke bare de håbefulde deltagere, men også dommerne i det populære underholdningsprogram.

Og det er først for nylig gået op for produceren Ankerstjerne, som er ny dommer i programmet, at hele Danmark snart vil have en holdning til ham.

- Da jeg blev tilbudt at være dommer, sagde jeg bare ja med det samme, fordi jeg syntes, det lød sindssygt sjovt. Dengang tænkte jeg slet ikke over, hvordan folk ville reagere.

- Det var først, da premieredatoen begyndte at nærme sig, at jeg begyndte at tænke: "Gud, folk skal se programmet. Gad vide, om jeg overhovedet er fed i det", siger han og griner.

Den 34-årige musiker og sangskriver har selv stået på scenen som solist, men han har især haft succes med at producere multiplatinhædrede plader sammen med Rasmus Seebach og Burhan G.

Og selv om det ikke er uden sommerfugle i maven, at Ankerstjerne skal være dommer i et af de mest sete og omdiskuterede underholdningsprogrammer på tv, så ser han frem til det.

- Jeg elsker programmer, som alle har en holdning til. Jeg kan godt lide at provokere og at overbevise folk og have en fornemmelse af, at nogle kommer til at sidde med armene over kors. Dem glæder jeg mig så meget til at rive rundt, lyder det fra hitmageren, der bærer det borgerlige navn Lars Ankerstjerne Christensen.

Men Ankerstjerne erkender også, at han først i de senere år har fundet ro nok i sig selv til, at han kan håndtere at blive så eksponeret, som han bliver med "X Factor".

- Jeg er så glad for, at jeg ikke skal lave "X Factor" som 24-årig, hvor jeg hele tiden tænkte "hvad synes folk om mig" og "åh nej, nu kommer der en anmeldelse".

- Jeg er 34 år, og jeg har prøvet at være udskældt popstjerne for mine tekster og mit udtryk, og samtidig har jeg fundet ud af, at det ingen indflydelse har på mit liv rigtigt. Så jeg kan godt tåle, hvis jeg bliver Danmarks mest forhadte mand, for jeg har det sådan, who cares, siger han.

I oktober fik Ankerstjerne en datter og blev far for første gang, og det har især fået ham til at se anderledes på, hvad der er vigtigt i tilværelsen.

- Når man bliver far, går det op for en, at det er det eneste, der betyder noget. Det eneste, der i virkeligheden er vigtigt, er min datter, min kæreste, mine venner og min familie. Det er mit liv. Og showbusiness er mit job, siger han.

- Jeg kan mærke, at jeg helt nede i min grundvold er ligeglad med, hvad andre tænker om mig. Det er det, der er det hemmelige våben. Programmet og folks holdning til mig ændrer ikke på, hvem jeg er. Det er kun mit rigtige liv og min datters holdning til mig, der gør det, siger han.

Ankerstjerne tror, at hans erfaring som både solist, sangskriver og producer giver ham de rette forudsætninger for at spotte og udvikle nye talenter i "X Factor".

- Jeg er virkelig en selvlært type, der er droppet ud af både gymnasiet og HF for at lave musik og aldrig har haft en manager. Jeg har bare prøvet mig frem, og på en eller anden måde er det lykkedes, siger han.

Som teenager drømte Ankerstjerne om at slå igennem med engelsksproget battle rap, men ved et tilfælde mødte han popmusikeren Joey Moe, som han begyndte at lave musik med.

Efter et par år, hvor Ankerstjerne var blevet hvirvlet ind i de rette cirkler i musikbranchen, mødte han en aften Rasmus Seebach i byen, og de to begyndte at arbejde sammen om at få Rasmus Seebachs musik ud over rampen.

- Jeg bilder mig ind, at jeg er ret god til at spotte talent, og jeg tror, det er, fordi jeg bliver så forelsket i folk komponister såvel som sangskrivere som virkelig kan noget.

- Jeg ved en masse om både forretning og håndværk, og det gør mig helt vildt glad, at jeg kan give mine erfaringer fra ti år i musikbranchen videre til nye talenter, siger han.

Med "X Factor" håber Ankerstjerne, at han kan finde og forme en artist eller en gruppe, som - modsat mange andre "X Factor"-deltagere - kan få succes, når programmet er slut.

- Jeg vil virkelig gerne lave noget, der kan stå bagefter. Så ville jeg have det fedt med mig selv, siger han.

"X Factor" havde premiere på TV2 den 4. januar med Sofie Linde som vært. I dommerpanelet sidder Ankerstjerne, Oh Land og Thomas Blachman.

