Den tidligere X Factor-dommer Mette Lindberg har sagt ja til at være holdkaptajn på Kanal 5's nye satsning.

København. Hun har tidligere været dommer i "X Factor" og vært på børnenes MGP, men nu venter der en ny udfordring for sangerinden Mette Lindberg. Hun skal nemlig stå i spidsen, når Kanal 5 lancerer programmet "All Together Now - Danmark".

Det skriver Discovery Networks i en pressemeddelelse.

I programmet står håbefulde sangere foran et 100 mennesker stort dommerpanel, der består af både kendte og ukendte musikkyndige.

Mette Lindberg skal være holdkaptajn for panelet, mens Danmark har talent-værten Christopher Læssø skal styre løjerne som vært.

- I "All Together Now Danmark" er der skruet op for tempoet, og følelserne er helt uden på tøjet, når talentfulde sangere forsøger at imponere de 100 dommere i panelet, som rummer alt lige fra kendte musikere, sanglærere, komponister og sågar en stemmeforsker, der tilsammen udgør Danmarks største dommerpanel, lyder det om programmet.

- Med deres performance skal sangerne med blot én sang få dommerne til at tabe kæben, smide hæmningerne og lade sig rive med af musikken, så de rejser sig op og synger med. Jo flere der rejser sig, jo flere point har man fået.

Formatet stammer fra BBC, og i programmet er der en præmie på 100.000 kroner.

"All Together Now - Danmark" har premiere på Kanal 5 lørdag den 18. august klokken 21.00.

