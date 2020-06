Lars Ankerstjerne er kendt som producer, sanger og X Factor-dommer. Nu kan han også kalde sig podcastvært.

- Hej venner, i dag er første episode af min nye podcast ude.

Sådan indleder X Factor-dommeren Lars Ankerstjerne en video på Instagram, hvor han afslører, at han har kastet sig ud i et helt nyt projekt.

Et projekt, han længe har ønsket sig at give sig i kast med.

- Det har jeg drømt om i ret mange år og også arbejdet på de sidste to år, siger Lars Ankerstjerne.

Podcasten hedder "Ildsjæl", og i den taler han med nogle af de mennesker, der selv inspirerer ham.

- Det er det mest håndholdte og hjemmelavede projekt, jeg har kastet mig ud i, nærmest siden mit allerførste demobånd eller freestylerap i en p-kælder i Hundige, da jeg var teenager, siger musikproduceren, der har lavet musik med store navne som Rasmus Seebach og Burhan G gennem sin karriere.

For nylig fortalte produceren, der er far til en lille pige, at han under coronakrisen har taget sit liv op til revision og blandt andet har fundet ud af, at det kan være ret dejligt at være derhjemme.

- Jeg har haft fart på hele mit liv og har været på en livslang mission. Det der med at blive tvunget til at være sammen med min familie har på en måde været en ret stor gave, lød det fra den 35-årige musik.

I det første afsnit af podcasten taler han med Neel Rønholt, der blandt andet er kendt fra "Badehotellet" og "Vild med dans".

/ritzau/