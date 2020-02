Kali håber, at hans historie kan hjælpe folk med at tage springet og få hjælp, før det er for sent.

X Factor-deltageren Kaspar "Kali" Andersen slog fra allerførste program benene væk under dommerne og har gang på gang begejstret dem med sine sårbare sange om sin turbulente fortid.

Men grunden til, at Kali kan skrive sin egen musik er, at han har haft det svært. Rigtig svært endda. Det bruger han i sine tekster.

- Hvis jeg skulle snakke om min nutid, så tror jeg, at folk ville falde lidt i søvn. Så min inspiration kommer fra min fortid, siger Kali og smiler.

Den 34-årige rapper er kommet ud af at årelangt stofmisbrug, hvilket har været en stor inspirationskilde, når han skriver sine sange.

Mange af sangene handler også om hans datter, for det er hende, der har fået ham til at rejse sig fra støvet, da det så allerværst ud.

- Jeg tænkte, at hvis jeg kan miste taget over hovedet på min datter, så er der fandeme noget galt med mig, siger Kali, der oplevede at blive smidt ud af sin lejlighed.

- Så måtte jeg sgu mande mig op og komme afsted. Hun er motivationen til at komme ud af det her lort, siger rapperen, der stadig kalder det "en kamp hver dag".

Stofmisbruget gjorde, at Kali var tæt på at miste alt, og til sidst endte med at isolere sig fra sin familie og sine venner.

- Jeg levede meget fra minut til minut. Det var ikke et liv, det var en stor løgn, jeg levede. Jeg holdt mig væk fra alle mennesker, for jeg ville bare gerne tage stoffer. Jeg ville bare være alene, lyder det fra rapperen.

Siden han dukkede op på skærmen i starten af januar, har han fået en del opmærksomhed på grund af sin historie, som han ikke er bleg for at dele.

- Jeg kan forstå på den respons, jeg får fra seerne, at de elsker den måde, jeg fortæller, at jeg har rejst mig fra støvet og stadig får noget positivt ud af det, som jeg har kæmpet med i så mange år, siger han.

- Der er rigtig mange børn, der haft misbrug tæt inde på livet, der skriver til mig. Men der er omvendt også forældre, der skriver til mig om deres børn, der har haft et misbrug. Så det er stærke sager, synes jeg.

Kali håber, at han ved at fortælle sin historie, kan hjælpe andre til at tage springet før det er for sent.

- Jeg ved bare, at der er så mange, der sidder i den situation, og jeg håber jo bare for guds skyld, at der er en, der skriver til mig: "Du er skyld i, at jeg tog springet og tog i døgnbehandling. Det skal du bare vide". Bare jeg tænker på det, så bliver jeg rørstrømsk, siger rapperen.

Da Kali, der til daglig arbejder som renovationsmedarbejder, meldte sig til "X-Factor" havde han ikke forudset, at han ville ende med at fortælle sin historie til seerne.

- Jeg troede, at det var nok bare at sige det til min familie. Men nu når jeg sidder her og har åbnet op over for hele Danmark, så er jeg rigtig stolt af, at jeg er kommet ud af misbruget på den måde her, siger han.

Kali håber, at hans deltagelse i "X Factor" kan åbne nogle døre til en fremtidig karriere i musikbranchen.

- Min største drøm er jo helt klart at kunne leve af min musik. Jeg behøver ikke at tjene millioner. Jeg vil bare gerne tjene til huslejen, og så bilen kan blive betalt og den slags, siger han.

Fredag aften går Kaspar Andersen under kunstnernavnet "Kali" på den store X Factor-scene med sit eget nummer "Ingen skam".

