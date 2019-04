De fire tilbageværende deltagere i showet skal forsøge at sikre sig en finaleplads.

Når "X Factor" fredag aften ruller over skærmen, skal det afgøres, hvem af de tilbageværende deltagere der skal dyste, når finalen afholdes i næste uge i Forum Horsens.

Fire deltagere skal blive til tre, men Kristian Kjærlund, Live Vogel, Benjamin Rosenbohm og pigegruppen Echo har alle skyts med på scenen for at sikre sig danskernes stemmer.

De skal nemlig hver især optræde med en anden dansk sanger.

Live Vogel skal således synge med sangerinden Katinka, Benjamin Rosenbohm skal synge med den unge hitmager Nicklas Sahl, og gruppen Echo får selskab af Bisse på scenen.

Kristian Kjærlund skal optræde sammen med den tidligere X Factor-deltager Chili, som fans af programmet vil huske fra sæson 10, hvor hun kom på en andenplads.

Deltagerne skal i semifinalen synge to sange hver, og de skal derfor også på scenen og synge en sang under temaet "One Hit Wonder".

Ud over de rutinerede musikere, der skal hjælpe X Factor-deltagerne til en finaleplads, vil også hiphop-duoen Benal lægge vejen forbi showet, oplyser TV2.

De skal spille deres nyeste single, "Air Tonight".

I semifinalen er det kun seernes stemmer, der tæller, og det er derfor udelukkende deres beslutning, hvem der skal i finalen.

/ritzau/