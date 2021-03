Martin Jensen raser over sin meddommer Oh Land, som sendte hans deltager Hiba Chehade ud af programmet fredag.

Det blev alvor i fredagens "X Factor", da årets første deltager blev stemt ud.

Da alle Oh Lands unge artister røg direkte videre i konkurrencen, sad hun som bødlen, der slukkede drømmen om en pladekontrakt for Martin Jensens solist Hiba Chehade.

Hun stod i omsang over for Thomas Blachmans pigeduo, Neva & Ida.

Hiba Chehades musikalske coach, Martin Jensen, begriber ikke Oh Lands valg.

- Jeg er lidt i chok over, at man kan tage sådan et valg. Hiba ligger længder foran Neva & Ida, som slet ikke rammer samme niveau, raser den 29-årige dj.

- Oh Land sagde selv, at Hiba sang røven ud af bukserne, og at Neva & Ida ikke ramte niveau. Og så er der kun én mulighed tilbage: Det er 100 procent et taktisk valg, siger Martin Jensen, som dommerdebuterer i årets sæson.

Oh Land begrundede valget om at sende Hiba hjem og beholde Neva & Ida med, at hun musikalsk havde fået en større oplevelse af Thomas Blachmans pigeduo.

Men det argument køber Martin Jensen ikke.

- Oh Land kunne se efter to liveshows, at Hiba blev stærkere og stærkere, og at hun derfor blev nødt til at sende hende hjem, for at hendes egne deltagere kunne komme længere, mener Martin Jensen.

- Selvfølgelig er det en del af showet, at der er nogle, der skal ryge ud. Men jeg synes, det er sygt at tænke taktisk så hurtigt. Det er jo helt til grin, raser han.

Ifølge Martin Jensen er Hiba en af de dygtigste vokalister, der har været med i "X Factor" i mange, mange år.

- Jeg troede, vi gik ind for at dømme på faglig vis og ikke på personlig vis. Jeg synes ikke, det er fair at smide nogle ud, som fagligt er bedre, siger han og fortsætter:

- Hvis det ikke var taktisk, så ved jeg knap nok, hvad jeg skal sige.

Han kalder det egoistisk at sende en eventuel kommende stjerne ud, fordi man vil vinde en konkurrence.

Martin Jensen er slet ikke i tvivl om Hibas potentiale - også uden for "X Factor"-universet.

- Hvis Hiba kommer til mig og spørger om hjælp, så er jeg den første til at stå med åbne arme og hjælpe hende lige derhen, hvor hun vil. Sådan bliver det for alle tre artister, siger han om sine deltagere.

- Det er nok også en af de grunde til, at jeg ikke kommer til at lave 13 sæsoner af "X Factor", fordi så ville jeg kraftedeme få travlt, tilføjer han.

Med Hiba Chehade ude af "X Factor" har Martin Jensen to deltagere tilbage i sin kategori af voksne solister, nemlig Dan Laursen og Vilson Ferati.

Oh Land har fortsat alle sine unge solister, og Thomas Blachman har stadig også alle sine grupper.

De resterende otte deltagere går på scenen igen næste fredag til temaet "lyden af min barndom".

Det kan ses på TV2 og TV2 Play fra klokken 20.00.

/ritzau/