Når "X Factor" fredag løber over skærmen på TV2, bliver aftenens liveprogram uden tilskuere.

Det populære sangprogram "X Factor" bliver afholdt uden publikum fredag aften. Det skyldes frygt for coronavirus.

Det bekræfter Dorthe Thirstrup, der er kanalchef for TV2.

Programmet, hvor amatørsangere prøver at vise deres værd bag en mikrofon, må altså se bort fra opbakningen fra venner og familie fredag aften.

X Factor-studiet kan rumme op til 500 publikummer. Anvisninger fra myndighederne gælder ellers forsamlinger på 1000 mennesker.

- Vi optager uden publikum ud fra et forsigtighedsprincip. Vi ved, at der er nogle retningslinjer på vej omkring mindre forsamlinger på under 1000. Så kører vi hellere "better safe than sorry", siger Dorthe Thirstrup.

I forhold til næste fredag, så ved kanalchefen endnu ikke, om showet også bliver uden publikum.

- Det er et fleksibelt studie. Så hvis vi kan gøre det på en forsvarlig måde, vil vi selvfølgelig helst afholde det med publikum, siger hun.

I "X-Factor" er interaktionen med publikum vigtig, da hujen og klappen fra publikum også bruges til at skabe en stemning i programmet. Dorthe Thirstrup medgiver, at det bliver et anderledes program.

- "X-Factor" lever helt klart af kontakten mellem artister og publikum, så selvfølgelig vil man kunne mærke det, men jeg håber, at man så mærker det på en anden måde, siger hun.

Hun oplyser, at der i øjeblikket bliver arbejdet på højtryk med afviklingen af aftenens program.

- Det er en helt ny situation, og der er lidt undtagelsestilstand lige nu, siger hun.

"X-Factor" følger en stribe andre arrangementer, der også afholdes uden tilskuere på grund af frygt for coronavirus.

Tidligere i dag oplyste DR, at lørdagens melodigrandprix også bliver uden tilskuere.

