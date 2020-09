Det er ikke kun Caroline Wozniacki, der har drømt om at bestige Kilimanjaro. Det har mor-Anna også.

5895 meter til toppen. Et skridt ad gangen. Først i stegende hede, dernæst i iskold og ultratynd luft.

Det er ruten, hvis man vil bestige verdens højeste fritstående bjerg, Kilimanjaro, i det østafrikanske land Tanzania. En bedrift, som blot omtrent halvdelen af dem, som sætter sig for det, rent faktisk er i stand til at gennemføre.

Familien Wozniacki har sat sig samme mål - endda uden overtøj på kroppen og brug af hjælpemidler som ekstra ilt.

Det har været en af Caroline Wozniackis store drømme uden for tennisbanen, efter at have opnået alt det, hun ville, inden for stregerne.

Datterens drøm deler Caroline Wozniackis mor, Anna Wozniacki, og den mission kan i øjeblikket ses i programserien "Klædt af mod toppen med familien Wozniacki".

- Hver eneste dag skulle vi flytte vores grænser. Da jeg blev spurgt om, hvad jeg forventede, svarede jeg, at jeg ikke forventede noget, for jeg kunne ikke forestille mig, hvad der nu skulle ske. Der var hele tiden nogle nye udfordringer, som var svære både fysisk og psykisk, siger Anna Wozniacki og uddyber:

- At komme op ad bjerget var fysisk hårdt, men at gå ned og hele tiden bremse op er noget, jeg kommer til at kunne huske resten af mit liv.

Der var to generationer afsted på turen, som varede tre uger. Foruden mor og datter - Anna og Caroline Wozniacki - var der også far Piotr Wozniacki, storebror Patrik Wozniacki og Caroline Wozniackis mand, den tidligere basketballspiller David Lee, og hans 72-årige mor, Susan Lee.

Og det var intenst, fortæller Anna Wozniacki:

- Det er lang tid at være sammen, så selvfølgelig kan der opstå situationer, hvor man kan komme til at skændes lidt. Men så siger man, hvad man har på hjerte, og så kommer man videre. Det er ikke nogle, der bliver sure i længere perioder, og det er noget af det bedste for mig som mor.

- Jeg var bare så glad for, at vi havde hele familien samlet. Men vi arbejdede ikke kun sammen som en familie. Det gjorde vi også som et hold.

Inden familien begyndte bjergbestigningen, ventede tre intense træningsforløb, som skulle klæde dem på til turen mod toppen, der som bekendt være uden overtøj på kroppen og brug af hjælpemidler som ekstra ilt i højderne.

For at modstå kulden var familien i lære hos kuldeeksperten Wim "The Ice Man" Hof. Dernæst ventede den danske verdensmester i fridykning, Stig Severinsen, for at øge iltoptaget med lektioner ude i Det Indiske Ocean ud fra Zanzibars kyst, og til sidst ventede mental- og udholdenhedstræning hos en af de sagnomspundne shaolin-munke ved foden af Kilimanjaro.

Men Anna Wozniacki har ikke kun lært noget af de tre eksperter. Hun har også lært noget om sig selv, sin familie og ikke mindst sine børn, Caroline og Patrik Wozniacki, og svigersønnen David Lee.

- Vi har lært, at lige meget hvad der sker, så kan vi regne med dem, siger Anna Wozniacki og fortsætter:

- Min drøm er gået i opfyldelse, at jeg har sådan en familie, der er omsorgsfuld, og hvor vi hjælper hinanden, kan arbejde sammen i svære situationer og samtidig kan grine sammen.

Hun ville uden tvivl gøre det igen.

- Jeg har lært, at hvis du har et mål eller en drøm, så skal du gå efter det og tage et skridt ad gangen, så skal det nok lykkedes.

- Jeg ville gerne gå sådan en tur igen, fordi jeg elsker at bestige bjerge, og det var min drøm, så det kunne ikke være bedre sammen med min familie.

Hvordan turen forløber, kan ses i programserien "Klædt af mod toppen med familien Wozniacki", som i øjeblikket sendes hver torsdag på Kanal 5 og på Dplay.

/ritzau/