Caroline Wozniacki skriver på Instagram, at hun er blevet optaget på Harvard Business School.

Tennisbanen skal for en stund skiftes ud med skolebænken for den danske tennisspiller Caroline Wozniacki.

Hun skal nemlig finde bøgerne frem, når hun skal til at studere på Harvard Business School.

Det skriver den danske tennisstjerne på det sociale medie Instagram.

- At blive optaget på Harvard Business School er en drøm, der går i opfyldelse, skriver tennisspilleren.

I opslaget deler den danske tennisspiller et billede af sig selv foran Harvard Business School. På billedet er hun iklædt en Harvard-trøje og holder et skilt med teksten "første skoledag".

Caroline Wozniacki begynder ifølge opslagets hashtag på forløbet "Crossover Into Business". Ifølge Harvards egen hjemmeside er det et kursus, som hjælper professionelle atleter med at forberedelse til business-branchen under og efter deres sportskarriere.

Danskeren har igennem de sidste mange år været en del af verdenstoppen i tennis. På den seneste verdensrangliste er hun nummer 17.

Det er ikke første gang i år, at den danske tennisspillers færden uden for tennisbanen har vækket opmærksomhed.

I juni blev Caroline Wozniacki gift med den tidligere professionelle basketballspiller David Lee ved et storslået bryllup, der blev afholdt i Toscana i Italien.

Se hele Caroline Wozniackis opslag på Instagram her: https://www.instagram.com/p/B2NRVAViT5f/?utm_source=ig_web_copy_link

/ritzau/