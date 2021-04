DR-programmet "Den store premiere" har givet Patrik Wozniacki mere kontakt til sin følsomme side.

Den tidligere professionelle fodboldspiller Patrik Wozniacki kommer fra sportsverdenen, hvor han er vant til at tage sit gameface på.

Når han er med i programmet "Den store premiere", skal han det stik modsatte og grave op i sine følelser.

Sammen med svømmeren Jeanette Ottesen, sangerinden Dorthe Gerlach fra bandet Hush og tidligere politiker Manu Sareen skal Patrik Wozniacki lære skuespillets kunst - fra komedien til tragedien - af fire professionelle skuespillere.

For at lægge ansigtet i de rigtige folder skulle Patrik Wozniacki dykke ned i sine egne følelser. Noget, som den nuværende fodboldagent og tenniskommentator på TV2 ikke rigtig har berørt før.

- Jeg er ikke så god til at vise følelser. Det bruger man ikke rigtig i den slags karriere, jeg har haft, og min familie er nok også hårdere i filten end normalt.

- I starten af øvelserne med skuespillet var det svært at bryde igennem det, siger han.

De fire kendisser skal i lære hos Thure Lindhardt, Anne Louise Hassing, Sonja Richter og Dejan Cukic og i slutningen af hvert program skal de fremføre et teaterstykke.

Det med at udfordre sig selv er ikke noget nyt for ham. I 2010 deltog den 34-årige tidligere fodboldspiller i TV2-programmet "Vild med dans".

I programmet skulle han og en håndfuld andre kendte lære at danse og fremføre en ny dans hver fredag aften. Her stivede han sig selv af ved at tage den professionelle maske på.

- Der er momenter, hvor man prøver at virke stærkere, end man er. Både store og små ting.

- Eksempelvis på fodboldbanen eller til "Vild med dans", hvor jeg siger, at jeg er super klar, men egentlig er helt vildt nervøs. Så nogle gange må man tage gameface på og gå ud fra det, siger han.

Patrik Wozniacki er ud af en elitesportsfamilie.

Han har selv spillet professionel fodbold i blandt andet AB Gladsaxe og BK Frem i Valby.

Lillesøster Caroline Wozniacki er tidligere tennisstjerne med intet mindre end 30 WTA-titler og 71 uger som verdensetter i bagagen.

Deres forældre, Piotr og Anna Wozniacki, var henholdsvis professionel fodboldspiller og landsholdsspiller på det polske volleyballlandshold.

Ifølge Patrik Wozniacki kan eliteidræt være hårdt og svært at navigere i som ung. Derfor brugte han et scenarie, hvor han opmuntrede sit tiårige jeg som afsæt ind i sine følelser i skuespillet.

- Jeg ville gerne tale til mit yngre jeg om at være god nok. Især i sportsverdenen får man aldrig at vide, at man er dygtig. Det er lidt en gættekonkurrence, hvor man hele tiden ikke ved, om man skal fortsætte eller ej, siger han og fortsætter:

- Så i arbejdet med det scenarie kunne jeg mærke, at jeg havde manglet støtte og opbakning. Det ramte mig super meget, fordi jeg næsten kunne se ham den lille dreng, der gerne ville prøve, men som også var nervøs.

I "Den store premiere" er det skuespiller Thure Lindhardt, der hjælper ham med at få hul på den bløde del af sine følelser.

Den udvikling og indsigt vil Patrik Wozniacki tage med sig videre i livet.

- Jeg kender mig selv bedre, og det med at mærke efter vil jeg tage med mig, siger han og uddyber:

- Man må ikke tage det for givet, at det er vigtigt også nogle gange at give slip og give plads til det bløde, siger han.

Grundlæggende ligger bløde værdier Patrik Wozniacki meget på sinde. Han vil være noget for andre.

- At få et smil frem på folks læber er en kæmpe bedrift for mig. Jeg vil gerne være et forbillede. Og så elsker jeg børn.

- Jeg kunne lige så godt være blevet pædagog i stedet for fodboldspiller, siger han.

Til sommer får Patrik Wozniacki virkelig mulighed for at brede de pædagogiske vinger ud, når han skal være morbror.

Hans søster, Caroline Wozniacki, er gravid og skal sammen med sin mand, den tidligere NBA-spiller David Lee, have en lille datter, som efter planen kommer til verden i juni. Både Patrik Wozniacki og resten af familien glæder sig.

- Det bliver så fedt! Jeg elsker at lege og glæder mig til at lege med Caroline og Davids datter. Jeg er så glad på deres vegne, for nu er det deres tur, siger han.

Den celebre tennisspiller stoppede sin karriere i januar 2020. Det, håber Patrik Wozniacki, kan give mere kvalitetstid i familien.

- Jeg glæder mig til at møde min niece og generelt bruge meget tid sammen, nu hvor Caroline heldigvis ikke spiller mere. Så kan vi ses mere, og min søn, Nicolas, kan få et godt forhold til sin lille kusine, siger han og fortsætter:

- Jeg glæder mig til at være en familie igen. Det har vi hele tiden været, men vi har været spredt, fordi mine forældre og Caroline har boet i Monaco, og de har været meget på farten.

Patrik Wozniacki blev selv far i oktober 2017 til sønnen Nicolas og med udsigt til endnu en udvidelse af Wozniacki-klanen, er storebroren klar med gode råd.

- De er selvfølgelig økonomisk bedre stillet, så de kan få hjælp udefra, men de skal huske at sove nu og sætte pris på, at de bare er de to. Det kommer ikke tilbage før om måske 18 år. Og så har jeg bare sagt, at de skal glæde sig.

- Der er ting, som er svære, men børn giver noget andet, og livet får mere mening, siger den kommende morbror.

Patrik Wozniacki kan opleves i andre roller end far og morbror, når "Den store premiere" bliver sendt på DR1 tirsdag aften klokken 20.00.

/ritzau/