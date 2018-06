Der er sket en hel del med en velkendt 'Kongerne'-stjerne, siden hun blev mor for 10 måneder siden.

Den 18. august blev en helt særlig dag for ‘Kongerne’-stjernen Sarah ‘Babs’ Skou Christensen, idet hendes lille datter, Liva Nora, kom til verden.

Reality-stjernen var igennem en hård og lang fødsel på cirka 20 timer, inden datteren meldte sin ankomst, men efterfølgende er det nye liv som mor gået over al forventning. Hun har tidligere fortalt, at hun aldrig har været mere lykkelig. Sarah må dog klare det hele selv, da hun er alenemor, idet forholdet til Livas far gik i stykker under graviditeten. Heldigvis tager ‘Kongerne’-stjernen det hele i stiv arm – også selvom der bestemt skal til at ske mange nye ting for den lille familie i den kommende tid:

»Det går fantastisk godt. Jeg har aldrig været lykkeligere. Jeg elsker livet som mor og nyder hvert sekund sammen med min datter, selvom tiden går alt for hurtigt. Liva er lige startet i vuggestue, hvor det hele går så godt, og så har vi fået et stort og nyt rækkehus, som vi flytter ind i til november, så det bliver bare dejligt. Det ligger i en by 20 minutter nord for Aarhus i dejlige landlige omgivelser, så det er nye tider,« fortæller Sarah, der skal tilbage på skolebænken inden længe:

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan se ‘Babs’ og ‘Foxy’ få tæsk i kongespil – et nederlag, der koster en noget speciel straf.

»Jeg har i de sidste år arbejdet i telebranchen, men nu vil jeg prøve noget nyt, så jeg starter i skole til august, hvor jeg først og fremmest skal læse enkeltfag op. Efterfølgende er planen at søge ind på socialrådgiver-uddannelsen. Selvom der er fart over feltet som alenemor, skal det ikke sætte en stopper for Livas og mine fremtidsplanerne. Inden længe skal vi også på sommerferie i 14 dage med familien, så det glæder vi os meget til,« fortsætter hun.

Aldrig været slankere

Selvom Sarah er alene med Liva, og der er nok at se til, har hun dog stadigvæk tid til at træne. Det ses også tydeligt på billederne af ‘Kongerne’-stjernen, der afspejler, at hun bestemt har smidt alle graviditetskiloene i løbet af de sidste ti måneder:

»Jeg har tabt mig 25 kilo siden fødslen. Faktisk har jeg aldrig været slankere, end jeg er nu. Jeg skal dog heller ikke tabe mere nu, der skal mere fokus på styrketræningen. Jeg træner heller ikke for at tabe mig, eller fordi jeg har nogen specielle mål med min krop, men fordi jeg elsker det. Så det fortsætter jeg med,« fortæller Sarah og tilføjer:

»Jeg træner og løber dagligt, og så er jeg generelt bare meget aktiv. Jeg går også lange ture med klapvognen hver dag. Selvfølgelig er min datter i første række i forhold til at bruge tid med hende, men jeg kan sagtens finde tid til træning alligevel.«

