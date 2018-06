Christiane er næsten ikke til at kende med sit nye hår.

Christiane Schaumburg-Müller har aldrig været bleg for at prøve nye looks af, og hendes hår har været både kort og langt, men det plejer at være lyst. Nu har det dog fået en helt ny farve, og det er nok en, der vil få folk til at vende sig om på gaden efter hende. Men Christiane selv er ret begejstret for sit lyserøde look.

»Er jeg glad for det? Ja! Det er jeg faktisk… Måske fordi jeg ved, at det går væk igen. For det er ikke mig, men det er sjovt, det er anderlede,s og skal jeg været ærlig, så får det mig til at se yngre ud… Det er helt fint for mig denne sommer«, skriver Christiane på ChriChri.dk.

Det er nemlig ikke en permanent farve, som Christiane har fået i sit hår, og den skulle efter planen gå ud igen efter 4-6 hårvaske. Men i de næste par uger er det altså en pink top, man kan kende den smukke tv-vært på.

