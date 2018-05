Odense. Kronprins Frederik løb sin fjerde britiske mil til Royal Run i Odense mandag eftermiddag i selskab med 34 danske OL-atleter.

Atleterne var med på løbeturen, for at markere at kronprinsparret mødte hinanden under OL i Sydney i 2000.

- Jeg har det rigtig godt. Jeg kan godt mærke, at jeg ikke har løbet i seks uger, men der er så meget stemning og glæde. For mig er det med til at bære det hele fremad, sagde kronprinsen efter løbeturen.