Denny Laine havde mere end en finger med i spillet på store hits i 1960'erne og 1970'erne.

Den engelske musiker Denny Laine, som blandt andet har spillet med Paul McCartney i Wings, er død.

Det skriver hans hustru, Elizabeth Hines, i et opslag på det sociale medie Instagram tirsdag.

Laine, som blev 79 år, var både med til at starte Wings i 1971 og The Moody Blues i 1964. Sidstnævnte var han forsanger for.

Hines skriver, at Laine gennem nogen tid havde kæmpet med en lungesygdom af typen lungefibrose.

- Min kære mand gik bort i fred denne morgen, skriver Hines.

Engelske Laine sang blandt andet på The Moody Blues-sangen "Go Now!" fra 1964, som hittede stort.

Selv om Laines udgave var den mest kendte, var det ikke ham, der komponerede sangen.

Til gengæld var han med til at skrive Wings-hittet "Mull of Kintyre" fra 1977.

Den tidligere Wings-forsanger McCartney skriver på Instagram, at han er "meget ked af det" over dødsfaldet.

- Han var en fremragende sanger og guitarist, skriver McCartney og henviser til netop de to ovenstående hits.

- Vi drev fra hinanden på et tidspunkt, men i senere år genoprettede vi vores venskab og delte minder om den tid, vi brugte sammen.

Om samarbejdet og tiden i Wings har Laine selv for nogle måneder siden sagt til magasinet Billboard:

- Jeg stod mere i skyggen, men det gjorde mig ikke noget.

- Jeg rejste verden rundt og lærte en masse og havde det sjovt på mange måder. Så set fra den vinkel var det let for mig.

Laine blev født i Birmingham i 1944.

Meldingen om Laines død kommer, ikke længe efter at Wings har meddelt, at en 50-års jubilæumsudgave af albummet "Band On The Run" er på vej.

/ritzau/