Filmproducer Harvey Weinstein blev kendt skyldig ved domstol i New York sidste år, men vil have dommen anket.

Den fængslede filmskaber Harvey Weinstein har anket en dom på 23 års fængsel, som han modtog sidste år.

Weinstein blev i marts 2020 dømt for voldtægt og seksuelle overgreb. Afsløringerne af disse overgreb var i 2017 med til at kickstarte MeToo-bevægelsen i USA.

Weinsteins advokater mener imidlertid, at dommeren i sagen begik flere fejl undervejs, hvilket skulle have gjort retssagen uretfærdig.

De siger blandt andet, at flere kvinder, der havde beskyldt Weinstein for seksuelt overgreb, men hvis beskyldninger ikke indgik i anklagepunkterne, ikke burde have fået lov til at vidne.

Advokaterne insisterer derfor på, at Weinsteins dom skal ændres.

Gennem hele forløbet har Weinstein nægtet sig skyldig. Derfor var det ventet, at han ville anke sagen, selv om der er gået mere end et år, siden dommen faldt.

Den 69-årige Weinstein sidder i et topsikret fængsel i New York.

Han afventer også en ny retssag i Los Angeles om anklager om voldtægt og seksuelle overgreb, der involverer fem kvinder.

I alt har 100 kvinder beskyldt Weinstein for forskellige former for seksuelle overgreb - heriblandt voldtægt - over flere årtier.

Han har afvist beskyldningerne. I stedet har han sagt, at der var tale om frivillige handlinger.

I maj sidste år fortalte en kvinde blandt andet, at hun som 17-årig i 1994 var blevet overfaldet af Weinstein på et hotelværelse under en filmfestival i udlandet.

Ifølge kvinden inviterede Weinstein hende op på sit hotelværelse for at drøfte hendes mulige filmkarriere.

Her blev hun angiveligt "overfaldet, lukket inde, seksuelt mishandlet og voldtaget" af Weinstein. Efterfølgende truede han hende med, at hun aldrig ville komme til at være med i en film, hvis hun anmeldte ham.

/ritzau/AFP