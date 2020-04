Den kendte musiker har skrevet sangen "She Said I Was A Failure" om sin fraværende far.

Den danske reggaestjerne Wafande har i størstedelen af sin barndom måttet undvære sin far, som forsvandt fra den ene dag til den anden, da Wafande var otte år gammel.

Faren, som oprindeligt kom fra Tanzania, var selv musiker og sejlede på de syv verdenshave, og han har inspireret Wafande til en sang, som betyder noget særligt for ham.

Hvilken sang er din bedste?

- Det er "She Said I Was A Failure" fra mit album "Black Dylan", som jeg lavede sammen med produceren Nuplex. Sangen handler om en sømand, der kommer i havn og opdager, at hans udkårne har fundet en ny mand. Min far var sømand, så sangen er min mor og fars historie.

Hvad inspirerede sangen?

- "Black Dylan" er en soulplade, og hele projektet var dedikeret til min far, som var bluessanger, så det lå lidt i kortene, at der skulle være en sang om ham.

- Min far sejlede hele sit liv. Som 14-årig gemte han sig på et containerskib, der sejlede fra Cape Town til New York, så han kom til USA som flygtning. Senere sejlede han til Danmark, hvor han mødte min mor, men han var tydeligt mærket af sin barndom og var ret fraværende efterfølgende.

- Men på trods af sine mange fuck ups og manglende tilstedeværelse igennem min barndom, har min mor aldrig svinet ham til over for mig. Jeg fik som voksen lov til selv at tage mine egne beslutninger om, hvad jeg synes om min far.

- Jeg tror i virkeligheden, det er det, jeg synger om i sangen. At jeg forstår, at han var fraværende, og at min mor synes, han var en idiot, men hun sagde aldrig noget om det til mig. Det har jeg altid respekteret min mor for.

Er der en linje i sangen, du er særlig glad for?

- "She said I was a failure / that's the reason she is not in love with me / because I was a sailor / I'll forever be beneath the seven seas". Min far røg joints og drak meget, så lige meget, om der var kærlighed eller ej, så druknede han altid og var under havet. Min mor har aldrig sagt, at han var en fiasko, men det lå ligesom i luften.

Hvordan er sangen at spille live?

- Den er dejlig at spille live. Sangen kom på et tidspunkt, hvor jeg var lidt træt af bare at være ham den glade. Før jeg slog igennem med "Gi' mig et smil", brugte jeg hele mit liv på at synge på engelsk, men mange anede ikke, at jeg faktisk kunne synge, fordi mit dancehall og reggae var lidt mere ligetil rap. Så det var befriende at komme ud og vise, at jeg kunne mere end det.

Hvad har sangen betydet for din karriere?

- Den var nok i virkeligheden første skridt i retningen mod, at jeg ville satse på at være sangskriver i stedet for sanger. Jeg følte, at sangen bragte mig tilbage til det, jeg var startet med. Samtidig arbejdede jeg med flere mennesker på den plade, i forhold til hvad jeg tidligere havde gjort. Så det var en bekræftelse i, at jeg måske skulle dyrke det lidt mere.

Wafande er lige nu aktuel med nummeret "Uden ID", som er den første single fra hans sidste album som soloartist. Han vil fremover arbejde som sangskriver og producer.

