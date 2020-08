Det er slet ikke et endegyldigt farvel til musikken, men derimod begyndelsen på et nyt musikalsk kapitel.

Det kom som en kæmpe overraskelse, da den populære reggae- og dancehallstjerne Wafande sidste sommer meddelte, at han ville indstille karrieren som soloartist.

Det skulle have været markeret med en afskedsturné denne sommer, men det har coronapandemien sat en foreløbig stopper for.

Heldigvis har musikeren mulighed for at optræde for danskerne, når jubilæumssæsonen af musikfortolkningsprogrammet "Toppen af poppen" løber over skærmen på TV2 fra 30. august.

Her deltager Wafande i første afsnit sammen med sangerinderne Søs Fenger, Barbara Moleko og Oh Land, musikeren Michael Falch og hjerteknuseren Burhan G.

Så på en måde er "Toppen af poppen" blevet en del af Wafandes farvel, forklarer den 37-årige sanger.

- Man kommer tæt på de ting, som er en realitet i ens liv, så programmet er blevet en måde at forklare mine kolleger og i den grad også mine fans, hvorfor jeg er nået frem til den beslutning, siger Wafande forud jubilæumsprogrammerne "10 år på Toppen af poppen".

Selv om han har bedyret, at han stopper, er det som et led i begyndelsen af noget nyt, forsikrer han.

Han har en masse ting på tegnebrættet - de skal bare lige tegnes færdigt, som han siger.

- Hvis man går ud og siger, at man skal have en pause, så er man allerede stresset over, at man skal komme tilbage igen lige pludseligt, forklarer Wafande og uddyber:

- Hvis jeg i stedet siger, at jeg trækker stikket, så tvinger jeg mig selv til at genopfinde mig selv, finde nye måder at få mad på bordet på og finde ud af, hvad jeg godt kan lide at have. Og det vil selvfølgelig altid være musikken, også selv om jeg ikke står foran mikrofonen.

Faktisk har Wafande nærmest aldrig følt sig så kreativ, som han gør netop nu, fortæller han videre.

- Jeg elsker det italienske udtryk: "Vand, der står stille, kommer til at lugte". Jeg tror, at når man bliver for tryg i vante rammer og vaner - også selv om det er noget, man elsker - så skal måske genoverveje, hvordan man vil gribe livet an, siger Wafande og fortsætter:

- Der er også sket det, at jeg er blevet far, og det gør også, at jeg tænker på livet på en helt anden måde.

For to år og syv måneder fik Wafande datteren Melody, og det har sat musikerens liv i perspektiv. For Wafande er faderskabet uforeneligt med at spendere op mod 150 dage om året i en tourbus.

- Det er første gang i ti år, jeg ikke er på tour over sommeren, og det føles sgu ret godt, må jeg indrømme. Det betyder noget for mig at være family man og passe på mig selv, min familie og min omgangskreds, siger han og uddyber:

- Jeg er altid den, der ikke kan komme til bryllupper og fødselsdage og må melde afbud til fester her og der. Jeg glæder mig til at trække vejret lidt igen og i virkeligheden skubbe min kreativitet mere frem. På en måde får jeg mere tid til musik nu og samtidig mere tid med min lille pige.

Der er ikke kun i studiet, der er fyldt med musik. Det er der også derhjemme, fortæller Wafande.

- Jeg har hverken spillet min musik for hende eller tvunget hende til at sidde bag klaveret, men hun står op og morgenen og vil spille koncert. Hendes yndlingssang er "Æ-Å", som er "Gi' mig et smil", og det er altså ikke mig, der har spillet den for hende, griner han.

- Jeg ved ikke, hvor fanden hun har hørt den henne, men hun kan hele Kakas vers nu. Det er for sygt. Hun har musikalitet i sig. Men nu må vi se, om det er den vej, hun selv vælger. Det må tiden vise, smiler han.

Med titlen som far og en nytænkning af hvad der skal ske musikalsk, er det en helt anden Wafande, der deltager i jubilæumsprogrammet for "Toppen af poppen".

Første gang, han deltog i programmet, var tilbage i sæson 4, som blev sendt i 2014.

- Det var en rigtig god mulighed for mig at vise, hvor bred min vifte var musikalsk, fordi folk kendte mig fra "Gi' mig et smil", Donkey Sound (musikkollektiv, red.) og fra Christiania. Men mit bagland går dybere end det med soul og blues, siger han og fortsætter:

- Det var en mulighed for at vise Danmark, hvad jeg kunne ud over at være ham den glade reggaesanger, og samtidig fortælle min historie og vise, at jeg indeholder flere lag.

Blandt de mest mindeværdige momenter var rapperen Clemens fortolkning af sangerinden Anne Dorte Michelsens sang "En lykkelig familie".

Det står stærkt for Wafande, selv om det er seks år siden, han sidst medvirkede i "Toppen af poppen".

- Det har været meget forskellige oplevelse at være med i første omgang af "Toppen af poppen" og så i jubilæumsprogrammet nu. Dengang var jeg et svært sted i livet, både på hjemmefronten og i min karriere, så det blev meget emotionelt for mig.

- Jeg er glad for, at jeg fik det konfronteret i programmet. Det sidder stadig i hovedet, hvor jeg tænker: "Gud, det var meget ærligt og ægte". Men det er også sundt at være, reflekterer Wafande.

"10 år på Toppen af poppen" har premiere på TV2 og TV2 Play søndag den 30. august klokken 20.00.

/ritzau/