På det nyeste album synger Michael Poulsen om at være i USA med Metallica, mens hans datter blev født.

Han har stået i spidsen for Volbeat, et af Danmarks største rockbands, i snart 20 år, og han står bag mange af sangene på de seks album, gruppen har udgivet gennem tiden.

Men på bandets syvende album, "Rewind, Replay, Rebound", der udkom den 2. august, er der særligt én sang, som forsanger Michael Poulsen har et blødt punkt for.

Den handler om et af de mest turbulente og altafgørende døgn i hans liv.

Hvilken sang er din bedste?

- Jeg har mange favoritter, og der er altid nogle, der er sjovere at spille live end andre, hvor nogle er bedre på plade. Så det er svært at sige.

- Men jeg vil gerne fremhæve en sang fra den nye plade, som jeg skrev til min datter og min kæreste, som hedder "7:24". Det er tidspunktet for min datters fødsel.

Hvad handler den om?

- Vi var på turné med Metallica i USA, og der var sådan set sørget for, at turnéen kunne nå at være færdig, så jeg kunne være med til fødslen af mit første barn.

- Men min kæreste, Jeanet, føder to måneder før tid, og der var vi lige begyndt turnéen i USA. Hun ringer og siger, at vandet er gået. For helvede, jeg var lige gået i seng på et hotel i New York.

- Hendes mor fik hende på hospitalet, men jeg kunne ikke sove længere, så jeg gik ned i hotellets træningscenter. Så får jeg et opkald efterfølgende, hvor min kæreste siger: "Ja, nu er du så blevet far", mens hun sidder på Facetime med vores nye datter i armene.

- Jeg kom hurtigt af løbebåndet og bankede på hos min manager og sagde: "Så skal jeg altså hjem". Han fik arrangeret en flybillet inden for nogle timer, så jeg fløj fra New York til Aalborg, hvor Jeanet lå med lille Ea. Så var jeg sammen med dem hele den dag.

- Næste dag fløj jeg tilbage til USA og blev hentet i lufthavnen, og da jeg kom frem til arenaen, hvor vi skulle spille med Metallica, havde jeg kun 15 minutter til at skifte tøj og gøre mig klar, inden vi skulle på scenen. Jeg husker ikke koncerten, men jeg havde det, som om jeg havde drukket 16 Bjørnebryg (lagerøl med høj alkoholprocent, red.) og ikke havde sovet i et år.

Hvordan var det at skrive den?

- Det var sjovt, for jeg skulle ligesom spole hele den oplevelse igennem, men også svært, for hvordan sætter man ord på det? Og hvordan får man det kortet ned? Det var en udfordring, men samtidig en kæmpe stor oplevelse.

Volbeat er lige nu på turné i Europa og rammer Danmark senere på året.

/ritzau/