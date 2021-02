- Hvis det fortsætter herfra, bliver det bare ekstatisk, siger instruktøren om sin rørende Robert-sejr.

Instruktøren Thomas Vinterberg kunne se sin seneste film, "Druk", løbe med de største priser til årets overrækkelse af Robert-priserne, som Danmarks Filmakademi uddelte lørdag aften.

Herunder for Årets Danske Spillefilm og Årets Originale Manuskript, og så blev Thomas Vinterberg kåret til Årets Instruktør, mens Mads Mikkelsen fik prisen for Årets Mandlige Hovedrolle.

"Druk" er en hyldest til livet og er dedikeret Thomas Vinterbergs datter Ida, som omkom i en trafikulykke kort inde i optagelserne.

- Jeg er super glad for de priser, vi har vundet, og meget, meget lettet, lyder reaktionen fra Thomas Vinterberg.

- Denne film betyder noget ekstra, og derfor er enhver hæder, som der kommer i min retning, en hæder til min datter, som ikke er her mere, og til de mennesker, som gjorde alt for at få filmen op at stå. Derfor betyder det noget særligt.

"Druk" beror på den norske psykiater Finn Skårderuds teori om, at mennesket er født med en halv promille for lidt - den halve promille, som afholder os fra at leve livet 100 procent.

Det sætter fire mænd midt i livet sig for at afprøve i filmen.

Eksperimentet har fået over 800.000 danskere i biografen. Men det er bestemt ikke kun herhjemme, at den vækker begejstring.

"Druk" har fået tildelt fire statuetter til Europaen Film Awards - Europas svar på Oscar-uddelingen - tilbage i december.

"Druk" blev kåret til Årets Europæiske film.

Thomas Vinterberg blev Årets Europæiske Instruktør. Og han stod sammen med Tobias Lindholm bag Årets Europæiske Manuskript, mens Mads Mikkelsen hjemtog prisen for Årets Europæiske Skuespiller i rollen som den midtlivskriseramte gymnasielærer Martin.

For nylig blev "Druk", som bærer titlen "Another Round" på engelsk, nomineret til en Golden Globe i kategorien Bedste Udenlandske Film.

Thomas Vinterberg kalder filmen for sin mest danske til dato.

- Det er nærmest en salgskampagne for vores land, en hyldest til nationen, og at den bliver forstået af så mange mennesker er en stor tilfredsstillende, siger Thomas Vinterberg.

- Jeg har allerede oplevet priser, fået stående applauser og tilkendegivelser fra alle mulige mennesker, jeg beundrer, fra alle mulige lande, så jeg er allerede glad. Så hvis det fortsætter herfra, bliver det bare ekstatisk.

Thomas Vinterberg fortæller, at hans hustru, skuespillerinden og præsten Helene Reingaard Neumann, har et bud på, hvorfor fortællingen i "Druk" er universel.

- Min kloge kone siger, at filmen handler om det ukontrollerbare, som er noget stort. Som når man bliver forelsket og møder noget, der er større end en selv.

- Vi lever et meget kontrollerbart liv. Ikke kun er vores kultur blevet sådan, at alt bliver målt og vejet. Men tiden og coronaen er af sådan en karakter, at vi ikke engang må røre mennesker. Derfor tror jeg, der er en vis befrielse i at se denne her film. En længsel efter det, vi havde, siger han.

/ritzau/