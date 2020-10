En dansk film om fire gymnasielærere, der eksperimenterer med en halv promille hver dag, modtager fornem pris.

Det danske komediedrama "Druk" har modtaget den mest prestigefyldte pris ved dette års London Film Festival.

Det skriver The Guardian.

Filmen, hvor fire gymnasielærere eksperimenterer med alkohol hver dag, har modtaget prisen for bedste film ved den britiske filmfestival.

Festivaldirektøren Tricia Tuttle begrunder afgørelsen med, at "Druk" har en enorm publikumsreaktion på sociale medier og er "en skarpsindig granskning af den midaldrende mand i krise".

Hun siger videre, at man som seer fatter sympati med de mandlige karakterer, men at det omvendt også er "forfriskende med den manglende selvmedlidenhed".

I filmen kaster de fire gymnasielærere - spillet af Mads Mikkelsen, Lars Ranthe, Thomas Bo Larsen og Magnus Millang - sig en dag ud i et forsøg.

Forsøget er inspireret af en norsk psykiaters teori om, at mennesket er født med en halv promille for lidt.

Så de drikker, til de har, hvad der svarer til to glas vin i blodet, for at undersøge, om de derved bliver mere åbne, frie og kreative.

Det er den danske filminstruktør Thomas Vinterberg, som står bag "Druk".

Han har også instrueret prisbelønnede film som "Festen", "Jagten" og "Kollektivet".

"Druk" har foruden prisen på London Film Festival modtaget Sølvmuslingeskallen for bedste mandlige skuespiller ved filmfestivalen San Sebastian i Spanien i sidste måned.

London Film Festival foregik i år noget anderledes på grund af den igangværende coronapandemi.

Det betød blandt andet, at dommerne kun måtte tage film, der er tilgængelige online, i betragtning, skriver The Guardian.

/ritzau/