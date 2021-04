Filmen "Druk" af Thomas Vinterberg har natten til mandag vundet en Oscar for Bedste Internationale Film.

For første gang i ti år modtog en dansker natten til mandag dansk tid en Oscar for Bedste Internationale Film.

Ved 2-tiden dansk tid kunne filminstruktør Thomas Vinterberg modtage statuetten for filmen "Druk".

Han har dog endnu ikke helt forstået, at han har vundet, siger han til Ritzau.

- Det var vildt, lige da det skete, og der handler det meget om at huske en tale. Jeg er ret bevæget over at have vundet denne her, siger han.

Han fortæller, at der gik mange tanker igennem hans hoved, da filmen blev annonceret som vinder.

- Jeg dehydrerede på meget kort tid. Jeg tænkte, at nu skal jeg huske alle - hvilket jeg ikke er helt sikker på, jeg gjorde, siger Vinterberg.

Han tænkte også på sin datter Ida Maria, som han mistede i en trafikulykke i Belgien, kort efter at optagelserne til filmen var begyndt.

Vinterberg dedikerede sin takketale til Ida Maria:

- Det betød alt, at jeg kunne dedikere den til hende. Hun er en uadskillelig del af denne her film, siger han.

