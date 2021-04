Thomas Vinterbergs drama "Druk" modtager Bafta-prisen for Bedste Ikke-engelsksprogede Film.

Den danske film "Druk", der er instrueret af Thomas Vinterberg, har modtaget prisen for Bedste Ikke-engelsksprogede Film ved den britiske prisuddeling Bafta i koncerthuset Royal Albert Hall i London.

- Tillykke til Thomas Vinterberg og holdet, der modtager prisen for Bedste Ikke-engelsksprogede Film for den berusende "Druk", skriver arrangørerne i deres liveopdatering på Twitter.

Filmen "Druk" er et drama om fire gymnasielærere og deres forsøg på at genfinde livsgnisten ved hjælp af indtagelse af alkohol.

Lærerne beslutter sig for at afprøve en teori om, at mennesket er født med en halv promille for lidt - det er den halve promille, der afholder den enkelte fra at give sig 100 procent.

Filminstruktør Thomas Vinterberg er overvældet over den modtagelse, som hans værk har fået både i Danmark og udlandet.

For der ikke første gang, at "Druk" gør sig bemærket i forbindelse med udenlandske prisuddelinger.

Filmen er nomineret til en Oscar og modtog i december fire priser ved European Film Awards - herunder prisen for Bedste Film.

- Denne gang havde vi meget skarp konkurrence.

- Jeg er begyndt at forstå, at mennesker rundt om i verden holder meget af vores danske film "Druk".

- Jeg er virkelig beæret og lykkelig, siger Thomas Vinterberg til Ritzau.

Det er anden gang, at en dansk film hædres med prisen for Bedste Ikke-engelsksprogede Film ved Bafta-prisuddelingen.

Første gang var i 1989, da prisen gik til "Babettes Gæstebud", der er instrueret af Gabriel Axel.

Thomas Vinterberg har tidligere fortalt, at "Druk" er dedikeret til hans datter, der i en alder af 19 år mistede livet i 2019.

Hun skulle have spillet med i filmen, men døde i en trafikulykke, kort tid efter at optagelserne til "Druk" begyndte.

En stor del af filmen forgår på datterens tidligere gymnasium i Hellerup nord for København.

Thomas Vinterberg giver en stor del af æren for filmens succes til skuespillerne. De fire gymnasielærere, som er omdrejningspunktet, spilles af Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Milang og Lars Ranthje.

- Først og fremmest tror jeg, at skuespillerne leverer en præstation, som er så hjertelig og ærlig, at folk føler sig ramt af det, lige meget om de taler dansk eller ej.

- Og så rammer filmen en verden, der er lukket ned på grund af corona. Folk går bankerot, og der er dødsfald, sygdom og en stor isolation af mennesker, så der er en længsel efter det, de gør i filmen.

- Der er en længsel efter det livsbekræftende - det at løbe rundt i gaderne og fejre livet. Det savner mennesker, og det er vigtigt, siger Thomas Vinterberg.

Derudover tror Thomas Vinterberg, at filmens succes skyldes, at den repræsenterer en modpol til det præstationspres, der er i samfundet.

- Jeg bilder mig ind, at vi alle sammen efterhånden lever i en præstationskultur, hvor vi hele tiden skal udkomme og formå at skabe resultater og hele tiden bliver målt og vejet.

- Her er en film, der fejrer det ukontrollerbare, det spontane og ikke-skalerbare, og det er der et vist behov for, siger han.

I alt var "Druk" og holdet bag filmen nomineret til fire Bafta-priser.

Thomas Vinterberg var nomineret til prisen for Bedste Instruktør samt prisen for Bedste Manuskriptforfatter sammen med Tobias Lindholm.

Og Mads Mikkelsen var nomineret til prisen for Bedste Mandlige Skuespiller for sin præstation i "Druk". Disse priser gik dog til andre filmskabere.

