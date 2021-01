Én enkelt person kan se frem til noget af en særoplevelse.

Vedkommende skal nemlig opleve Göteborg Film Festival helt alene. I et fyr. På en klippeø. Ude i havet.

Det skriver festivalen på sin hjemmeside. Personen kan se frem til at overvære premierer på intet mindre end 60 film over syv dage.

Men det bliver altså ikke i selskab med kæresten eller en masse andre filmentusiaster, da vedkommende skal isoleres på den lille klippeø, der er placeret mellem Skagerrak og Kattegat.

Foruden den lille klippeø vil to andre lokationer også tages i brug. Der er tale om en arena og en biograf, hvor to andre gæster får samme isolerede oplevelse. Her får man også muligheden for at møde skaberne bag flere af filmene.

Det kan virke ganske besynderligt, at man overhovedet vælger at bruge ressourcer på at arrangere disse separate arrangementer, men ifølge den kunstneriske leder ved Göteborg Film Festival, Jonas Holmberg, så er der en logisk forklaring:

»Festivalen udforsker den nye verden, der er opstået i kølvandet på pandemien og filmens rolle i den,« siger han i en pressemeddelelse.

De vil altså undersøge, hvordan pandemien har påvirket folks holdninger og forhold til film.

»Oplevelsen af at være alene i Scandinavium eller biograf Draken knytter sig til den forandrede relation, folk har fået til alle de steder, der normalt vrimler af liv, men som nu er et ekko af tomhed,« fortsætter han.

Ønsker man at opleve festivalen på egen hånd, skal man ansøge via deres hjemmeside. De eneste krav, der stilles til en, er, at man elsker film, og at man hver dag skal rapportere om sine oplevelser.

Dette betyder dog ikke, at andre ikke kan opleve festivalen. De må dog nøjes med en virtuel oplevelse, når festivalen går i gang den 29. januar. Her kan foredrag og filmvisninger opleves gennem en onlineplatform, lyder det.