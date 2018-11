35-årige Simon Stenspil vandt lørdag aften Vild med dans finalen i Horsens, og det var selvom skuespilleren kæmpede med en skade undervejs.

»Jeg har en rigtig fin forstuvet ankel, som er tapet godt op,« lød det fra Simon Stenspil efter finalen.

Den 35-årige skuespiller havde dog ingen triste miner og havde et stort smil på.

Faktisk kunne han slet ikke mærke skaden og var mest af alt lykkelig over sejren.

»Det gør bare ondt. Men derudover er det ikke noget. Når der er så meget adrenalin i kroppen, kan man ikke mærke noget. Lige nu kan jeg ikke mærke den, men det kan jeg måske senere eller i morgen,« grinede vild med dans vinderen.

Sådan er det, hvor der handles, der spildes,« tilføjede den glade skuespiller, mens han stod tæt sammen med sin unge dansepartner, 20-årige Asta Björk.

Da de to sammen overraskende tog sejren hjem lørdag aften i Horsens, selvom Molly Egelind og Mads Vad gennem hele sæsonen havde været storfavoritter til titlen.

Parret var egentlig bagud i den samlede stilling efter en vals og en latin medley, men Simon Stenpil og Asta Björk blæste alt og alle bagover med en imponerende freestyle.

Simon Stenspil dansede med en forstuvet ankel. Foto: Martin Sylvest Vis mere Simon Stenspil dansede med en forstuvet ankel. Foto: Martin Sylvest

Den inkluderede blandt andet flere avancerede spring, som Simon Stenspil havde lært for mange år siden og genopfrisket.

»Jeg kunne dem for mange år siden, og da jeg endelig havde muligheden, blev jeg nødt til at prøve at øve noget igen, og det har jeg også brugt mange timer på den sidste uge,« forklarede skuespilleren.

Efter finalesejren var Simon Stenspil ikke i tvivl om, hvordan sejren skulle fejres.

»Vi skal have en drink og nyde at være sammen med alle de vidunderlige mennesker,« sagde Simon Stenspil.

Selvom dansen har givet den 35-årige skuespiller en skade, så ville han ikke være bleg for at trække i dansetøjet igen lige om lidt.

»Lige nu har jeg lyst til at danse igen på mandag. Jeg har virkelig mange gange kigget på Asta og sagt, kan vi ikke gøre det igen? Sådan får jeg det også på mandag,« grinede Stenspil.