Ingen røg ud fredag aften i "Vild med dans", hvor der var en opsang til seerne fra de to værter.

Det var en noget anderledes aften end oprindeligt planlagt, da de seks resterende par fredag aften gik på gulvet i "Vild med dans".

For anden fredag i træk skulle ingen nemlig forlade programmet.

Sidste uge var alle par fredede, da showet traditionen tro i uge 43 var tilegnet Knæk Cancer-kampagnen.

Men denne fredag var det helt andre omstændigheder, der gjorde, at alle seks par kunne vide sig sikre på en tur mere på gulvet næste uge.

Torsdag kom det nemlig frem, at kendiskokken Umut Sakarya havde valgt at trække sig fra programmet, fordi han har oplevet at få grove beskeder på de sociale medier.

Med ham og hans partner, Jenna Bagge, ude af programmet besluttede TV2, at ingen skulle ryge ud af fredagens program, så der stadig kan være tre par på gulvet i finalen, der foregår den 29. november i Horsens.

Aftenens program startede med en opsang fra de to værtinder, Christiane Schaumburg-Müller og Sarah Grünewald, der opfordrede seere og publikum til en bedre tone både i virkeligheden og på de sociale medier.

Dernæst kunne de seks par gå på gulvet i blandt andet disciplinerne tango, pasodouble og chachacha. Aftenens tema var "Día de Muertos" - på dansk "De Dødes Dag", som er en livsbekræftende fest for de døde.

Derfor var der både uhyggelige udklædninger og skeletter på dansegulvet.

Dommerne gav især ros til modellen Oscar Bjerrehuus og hans partner, Asta Björk, der leverede en "kæmpe overraskelse" i deres streetdans.

- I love it, råbte Jens Werner, mens dommer Marianne Eihilt måtte erkende, at hun ingen kritikpunkter havde til parret.

Også tv-værten Christopher Læssø og hans partner, Karina Frimodt, fik dommerne til at tabe kæberne med deres pasodouble, der udløste topkarakterer fra hele panelet.

Selv om ingen røg ud fredag aften, var arbejdet på dansegulvet dog ikke helt spildt. Aftenens dommerkarakterer og seerstemmer bliver nemlig overført til næste uges program.

"Vild med dans" sendes fredag aften klokken 20.00 på TV2.

