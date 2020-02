Christiane Schaumburg-Müller er fredag til prisuddeling med sin nye kæreste, Daniel Åxman.

For første gang siden sit brud med rapperen L.O.C. viser "Vild med dans"-værten Christiane Schaumburg-Müller nu sin nye kæreste frem.

Hun har nemlig taget ham med til prisuddelingen Billed-Bladets TV-Guld fredag aften, som afholdes på Hotel D'Angleterre.

På sin egen hjemmeside, chrichri.dk, har hun lagt et billede op, hvor hun står sammen med kæresten Daniel Åxman i et hotelværelse på Hotel D'Angleterre.

Her står de sammen i deres fineste puds, inden de skulle afsted mod prisuddelingen i et andet lokale på hotellet, hvor de dog ifølge Se og Hør sneg sig bag om den røde løber.

Det er et halvt år siden, at den 38-årige vært afslørede, at hende og L.O.C. var gået hver til sit.

Siden var der stille om hendes kærlighedsliv i en lang periode, men i januar bekræftede hun så, at hun havde fundet sammen med milliardæren Daniel Åxman.

Ifølge ugebladet Her & Nu har han skabt sin store formue på blandt andet ejendomsinvesteringer.

Ligesom Christiane Schaumburg-Müller er han også fraskilt, mens han har børn fra et tidligere ægteskab.

Efter en længere periode i Schweiz flyttede han sidste år til Danmark ifølge ugebladet.

/ritzau/