Når filmen "Lille sommerfugl" får premiere til næste år, er tv-vært Sarah Grünewald med på rollelisten.

Igennem syv sæsoner har hun stået i spidsen for "Vild med dans", hun har været model i ind- og udland og spillet med i tv-serien "Tomgang".

Men snart kan Sarah Grünewald opleves på det helt store lærred i sin hidtil største rolle som skuespiller.

Hun skal nemlig spille en større birolle i Søren Kragh-Jacobsens kommende spillefilm "Lille sommerfugl".

Det oplyser Have Kommunikation i en pressemeddelelse.

Tv-værten og modellen har tidligere haft mindre roller i filmene "Det andet liv" og "Dirch".

For Sarah Grünewald er det en drøm, der går i opfyldelse, når hun skal arbejde sammen med Søren Kragh-Jacobsen, der blandt andet står bag filmklassikerne "Gummi-Tarzan" og "Drengene fra Sankt Petri".

- Jeg glæder mig utrolig meget til at komme i gang igen, og bruge mig selv som spiller i stedet for i mit job som tv-vært, da det jo er helt anderledes, og så glæder jeg mig til igen at skulle være en del af en "filmfamilie", som jeg allerede nu kan mærke, er en dejlig en af slagsen, udtaler Sarah Grünewald i pressemeddelelsen.

Og hendes nye "filmfamilie" er da heller ikke hvem som helst.

Således skal "Vild med dans"-værten blandt andet spille overfor skuespillerne Jesper Christensen, Karen-Lise Mynster, Mia Lyhne og Peder Thomas Pedersen, som varetager de øvrige store roller i filmen.

"Lille sommerfugl" er et komediedrama, der ifølge pressemeddelelsen handler om svineavleren Ernst og hans livsledsager, Louise, som inviterer til guldbryllup i det lokale forsamlingshus.

- Men familien bærer på flere hemmeligheder, og Ernst gemmer på den største.

- I løbet af én lang festlig, berusende, overraskende, gribende og vemodig aften pibler sandhederne frem, og familien sættes på den ultimative prøve, lyder det om handlingen.

"Lille sommerfugl" forventes at få premiere i de danske biografer den 5. november 2020.

/ritzau/