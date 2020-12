Skuespilleren Albert Rosin Harson og partner Jenna Bagge vil smitte seerne og dommerne med deres danseglæde.

Selv om skuespilleren Albert Rosin Harson og partner Jenna Bagge hverken har været dommernes eller bookmakernes favoritter i årets "Vild med dans", så har de været blandt seernes.

For lørdag stemte de dem videre fra semifinalen og direkte ind i den store finale, som løber af stablen lørdag.

Der skal parret fremføre to danse, inden kulminationen - freestylen - venter.

- Der har vi tænkt os at tage alt det, vi synes, der har været de fedeste danse og smække det sammen i en stor rodebunke af en dans og fyre den maks af.

- Vi prøver at levere så stort et brag af en freestyle som muligt, lyder det fra Albert Rosin Harson.

Ifølge parret har de ikke noget hemmeligt trick i danseskoene, men vil jagte titlen og trofæet med danseglæde.

- Vi vil vise, at vi er megaglade for at danse, og at vi er megaglade for at danse med hinanden og har det sjovt sammen, supplerer Jenna Bagge.

- Vi håber, at både dommerne og dem derhjemme synes, at det er fedt at se nogle, der synes, det er megafedt.

I finalen skal Albert Rosin Harson og Jenna Bagge dyste mod Badehotellet-stjernen Merete Mærkedahl og partner Thomas Evers Poulsen samt skuespillerinden Nukâka Coster-Waldau og hendes partner, Silas Holst.

Dermed misser influenceren Emili Sindlev og hendes makker, Mads Vad, lige akkurat finalen.

Og det kaldte Albert Rosin Harson efter sidste lørdags semifinale for en ambivalent situation.

For parret havde sæsonen igennem scoret de eneste tital efter det andet.

- Selvfølgelig er jeg overlykkelig for at være nået hertil, hvor vi er. Men på den anden side er der også nogle par, som danseteknisk måske ville have været mere finaleværdige end os, lød det fra Albert Rosin Harson, som dog hurtigt tilføjede:

- Hvis nu programmet havde heddet "Teknik i dans", så havde vi ikke været de allermest værdige, fordi mine fødder ikke altid sidder, som de skal.

- Men programmet hedder "Vild med dans", og jeg er totalt vild med dans. Det synes jeg, jeg lever op til, understregede den 18-årige skuespiller lige efter semifinalen.

Den store finale løber af stablen lørdag og kan ses på TV2 fra klokken 20.35.

/ritzau/