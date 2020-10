Det var en socialrådgiver, som opfordrede Janus Bakrawi til at gå efter skuespillet.

Inden skuespilleren Janus Bakrawi gik på gulvet i fredagens udgave af "Vild med dans", fortalte han i introvideoen før pasodoblen med partner Karina Frimodt, hvordan en socialrådgiver har vist ham vejen.

Som ung var Janus Bakrawi rodløs, og det skyldtes en barsk barndom.

Da han var syv år gammel, blev han bortført til Jordan af sin egen far.

Efter fire år i Jordan blev han hentet hjem til Danmark igen og kom direkte på børnehjem samme dag, og siden boede han på en ungdomspension.

Janus Bakrawi var anbragt, fra han var 11 år, til han fyldte 18 og var med egne ord en lidt småkriminel rod.

- Man mister tilliden til omverdenen, og det påvirker ens liv. Man er hele tiden på vagt, og man har ikke så meget selvværd, fortæller han.

En dag faldt han over gangsterfilmen "The Untouchables".

Dagen efter skulle han til samtale hos sin sagsbehandler og fortalte hende, at han ville tage til Sicilien og blive en del af mafiaen - ligesom han havde set i filmen.

Sagsbehandleren måtte fortælle den dengang 14-15-årige Janus Bakrawi, at Al Capone i filmen i virkeligheden var skuespilleren Robert De Niro.

Og så sagde hun det, der siden blev en skelsættende sætning for Janus Bakrawi: Du skal da være skuespiller!

- Det var så vigtigt for mig og mit liv, at jeg mødte nogle omsorgsfulde voksne mennesker, som så mig, og som støttede mig, siger den 45-årige skuespiller og understreger:

- Hvis det ikke havde været for den sagsbehandler, havde det formentligt været meget sværere for mig at bryde den negative sociale arv.

Janus Bakrawi gik efter drømmen og har blandt andet siden medvirket i store DR-dramaer som "Forbrydelsen", "Taxa" og "Ørnen" og har spillet på Det Kongelige Teater.

Derfor sendte han i fredagens program en hyldest til den socialrådgiver, som opfordrede ham at blive skuespiller.

Janus Bakrawi har siden brugt sin fortid og sine erfaringer i den prisvindende dokumentarserie "De bortførte børn".

- Det er meget, meget vigtigt, at vi ser de udsatte unge, og det er vigtigt, at vi som samfund støtter dem og hjælper dem og ikke giver op på dem, for de har det vanskeligt, siger Janus Bakrawi.

- De har brug for voksne, der hjælper dem. Det er sagsbehandlere, det er skolelærere. Dem, der er nærmest og tættest på den unge - se dem, hjælp dem! Man kan give dem det rigtige skub på vejen, understreger han.

Janus Bakrawi og Karina Frimodt kan ses på dansegulvet igen fredag klokken 20.00 på TV2 og TV2 Play.

/ritzau/