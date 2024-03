Kærligheden har haft sine udfordringer, lyder det fra danseren Michael Olesen og Joan Divine, der tilføjer, at ingen ved, hvad fremtiden bringer.

Efter mere end 11 år sammen er Vild med dans-stjernen Michael Olesen og Joan Divines forhold blevet så udfordret, at de flytter hver for sig.

Det oplyser parret i to enslydende opslag delt på deres respektive Instagram-profiler.

- Det er med dyb kærlighed og respekt for hinanden, at vi har valgt, vi skal bo hver for sig, lyder det blandt andet i opslaget.

- Ingen ved, hvad fremtiden bringer. Men lige nu er dette den rette beslutning for os begge. Vi vil for alt i verden stadig gøre alt for den være den bedste familie for vores kærlighedsbarn, Felix, skriver parret og tilføjer, at de ikke har flere kommentarer.

Michael Olesen og Joan Divine har åbenhjertigt fortalt om deres ni år lange kamp for at blive forældre. De begyndte processen, kort efter at de mødte hinanden tilbage i 2013.

Efter utallige forsøg med fertilitetsbehandling i de ni år var Michael Olesen og Joan Divine ved at opgive drømmen. Men flere følgere på de sociale medier havde rådet parret til at prøve en fertilitetsklinik i Rusland.

Parret blev enige om at give det et forsøg - de ville fortryde, hvis de ikke gjorde det, tænkte de. Og her lykkedes det endelig, og deres lille søn kom til verden i sommeren 2021.

Joan Divine har tidligere arbejdet som glamourmodel og er i dag blandt andet fotograf og ambassadør for den klinik, der hjalp Felix til verden, mens Michael Olesen gennem adskillige sæsoner har været blandt de professionelle dansere i underholdningsprogrammet "Vild med dans".

/ritzau/