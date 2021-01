»Nogle gange er verden bare fyldt med idioter...«

Det må den professionelle danser Morten Kjeldgaard konstatere, da en falsk profil med hans identitet er i omløb. Og det er i den sammenhæng, at han skriver ovenstående ord i en story på sin Instagram-profil.

Den falske profil hedder stort set det samme, har samme profilbillede, samme informationstekst og havde flere af de samme billeder liggende, inden de opslag dog blev slettet igen.

Til B.T. uddyber Morten Kjeldgaard, at det var bekendte der gjorde ham opmærksom på det.

Morten Kjeldgaards første Instagram-story. Vis mere Morten Kjeldgaards første Instagram-story.

»Jeg lagde mærke til, at der var nogen der videresendte billeder af profilen, og de spurgte, om jeg havde fået en ny profil. De her personer kender jeg forholdsvist godt, så de var godt klar over, at der var noget galt,« siger han og uddyber:

»Det mest skræmmende er, at de her falske profiler jo kan gøre noget på mine vegne. Andre tror jo, at de handler i god tro, så sker der noget, er det jo mig der skal stå til ansvar.«

I sin første Instagram-story skriver han, at det er en falsk profil, og at folk skal anmelde den.

I den efterfølgende story ses et billede af en privat samtale mellem Morten Kjeldgaard og personen bag den falske profil.

Morten Kjeldgaards anden Instagram-story. Vis mere Morten Kjeldgaards anden Instagram-story.

I samtalen kan det ses, hvordan personen skriver, at vedkommende er stor fan af ham, og at han håber, at Morten Kjeldgaard kan tilgive ham.

»Måske skulle du bare skrive det til mig i stedet for at være grænseoverskridende og oprette en falsk profil som mig?« er Kjeldgaards kontante svar.

Hans opråb har hjulpet. I hvert fald til dels. Profilen eksisterer fortsat, men alle opslagene er fjernet.