Den fremadstormende skuespiller Albert Rosin Harson har ikke kun travlt med dansetræningen.

Har man ikke selv set de to julekalendere om nissepigen Tinka og hendes gode ven Lasse, så var man formentlig ikke klar over, hvem ham der Albert Rosin Harson lige var inden "Vild med dans".

Men efter at han har entreret årets udgave af dansedysten, toner han fredag efter fredag frem på skærmen i en standard- eller latindans i bedste sendetid.

Når den ikke står på dansetræning med partner Jenna Bagge, så har den fremadstormende skuespiller været til castings på - indtil videre - hemmelige projekter i film- og tv-branchen.

- Jeg ved ikke, om det har noget med "Vild med dans" at gøre, men jeg har haft fem castings inden for to uger. Der har været en del efterspørgsel, siger Albert Rosin Harson, men tilføjer dog:

- Lige nu er det også sæsonen for at caste, i forhold til hvornår filmoptagelser og sådan noget går i gang, så det er svært at sige noget om, men det kan sagtens have noget at gøre med "Vild med dans".

Adspurgt, om der også er kommet andre forespørgsler ind, må Albert Rosin Harson melde pas.

- Jeg tjekker sjældent min indbakke, for jeg har ret travlt for tiden, så jeg er ikke helt obs på, hvad folk skriver, siger den 18-årige skuespiller.

- Det, jeg mest ser folk skrive, er, at de holder med mig og Jenna, og det er vi rigtig glade for, lyder det fra ham.

På fredag går skuespilleren igen på gulvet med dansepartneren Jenna Bagge, og der venter parret en intens pasodoble.

- Jeg tror, jeg skal finde min indre Alberto frem, som jeg også havde fremme i tangoen i allerførste program, siger Albert Rosin Harson om den temperamentsfulde tyrefægter-inspirerede dans.

- Der kan jeg igen bruge min baggrund som skuespiller for at leve mig ind i rollen som Alberto, siger han med et smil.

