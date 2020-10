Den professionelle danser Martin Parnov Reichhardt var rørt efter særudgaven af "Vild med dans - Knæk Cancer".

Over 21 millioner kroner blev der samlet ind til Kræftens Bekæmpelse i fredagens udgave af "Vild med dans".

Og pengene gør i den grad en forskel, siger den professionelle danser Martin Parnov Reichhardt, der danser med TV2-biologen Vicky Knudsen.

Han har en ph.d. i biomedicin og har tidligere undervist og arbejdet på det anerkendte Oxford University, hvor han også har forsket i immunforsvaret.

- Nu har jeg arbejdet som forsker, så jeg har været på den side, hvor man modtager nogle af de penge, der bliver samlet ind, og laver noget af den forskning, der skal til for at bekæmpe de sygdomme.

- Så jeg ved, hvor meget det nytter at samle ind, understreger Martin Parnov Reichhardt.

Det er første gang, at han selv er nået til Vild med dans - Knæk Cancer", som bliver afholdt hvert eneste år i uge 43.

- Det var en fantastisk oplevelse at være med til, siger han og fortsætter:

- Når man i så mange år har arbejdet med at bekæmpe sygdomme, som er så svære at få has på, har det bare været helt fantastisk at være med til at samle midler, som kan gøre en forskel, lyder det videre fra den professionelle danser og forsker.

Der blev ikke stemt nogen ud i særudgaven af "Vild med dans - Knæk Cancer".

Dommernes karakterer og sms-stemmerne bliver lagt sammen med næste fredags point.

De ti nydansere dedikerede hver især deres dans til en særlig person i deres liv.

Vicky Knudsen dedikerede sin quickstep med Martin Parnov Reichhardt til sin veninde, der har været ramt af den frygtelige sygdom.

Det var dog ikke kun de ti tilbageværende par, der gik på gulvet i fredagens særudgave af "Vild med dans".

Det gjorde tre helt almindelige danskere også.

Fælles for de tre er, at de alle har haft kræft tæt på livet som enten patienter eller nært pårørende.

De tre danskere blev matchet op med tre professionelle dansere, som tidligere har medvirket i programmet.

Marc Christensen, René Christensen og Esbern Syhler-Hansen gjorde nemlig alle comeback i den gode sags tjeneste.

Næste fredag vender konkurrencen tilbage i "Vild med dans", når ti par bliver til ni.

