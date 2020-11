Sara Bro mærker på egen krop, at der er store forskelle i forventningerne til mødre og fædre.

Radiovært Sara Bro satte i fredagens udgave af 'Vild med dans' fokus på girlpower.

Særligt ét sted mærker hun på egen krop, at der er store forskelle på forventningerne til kønnene – og det er som forælder.

»Jeg synes, at der er en meget stor forventning til, hvordan man er mor. Det har jeg både oplevet, mens jeg var gift og som enlig mor,« siger Sara Bro.

Hun mener, at det ligger i strukturen i institutionen, fritidshjemmet og skolen.

»En mor bliver behandlet på én måde, og en far bliver behandlet på en anden måde. Og det har jeg simpelthen været så chokeret over,« fortæller hun og uddyber:

»Jeg har jo altid sendt radio om morgenen og om formiddagen og har aldrig kunnet tage min telefon i de timer. Og på trods af at vi som forældre har sagt til vores børns institutioner, at de skal ringe til faren, fordi jeg ikke kan tage min telefon, så ringer de til mig alligevel som det første. Det gør man bare.«

Da Sara Bro blev skilt, havde hun også morgentjansen og mødte på arbejde klokken fem. Og derfor var hun nødt til at få hjælp til at aflevere børnene, Miriam og Fritz.

»Der oplevede jeg helt klart, at mange så med forargelse på, at jeg gjorde det, og tænkte, hvorfor jeg ikke fik et andet job, så jeg kunne aflevere mine børn om morgenen.«

»Jeg kan huske, at jeg tænkte: 'Okay, hvis jeg havde været en mand, havde der ikke været nogen, der havde løftet et øjenbryn',« lyder det fra den 46-årige radiovært.

Budskabet i fredagens dans var, at piger og kvinder kan det samme som mænd og drenge.

Og Sara Bro er da heller ikke selv bange for at tage tyren ved hornene og gå efter det, hun gerne vil have.

For eksempel har hun friet til sin 15 år yngre kæreste, Lasse Lund.

»Det er der virkelig mange, der reagerer meget på. Men du kan bare gøre det, hvis du synes, det er rigtigt,« lød de opmuntrende ord fra Sara Bro i fredagens udgave af 'Vild med dans'.

Parrets planlægning af brylluppet er forpurret grundet coronapandemien.

»Det bliver ikke til noget, før der kan være lidt flere mennesker forsamlet på en forsvarlig måde,« siger Sara Bro.

»Vi er heller ikke særligt traditionelle, så den ene dag tænker, at vi helt sikkert skal være på én måde, og den næste dag skal brylluppet være på en helt anden måde. Det er en lang proces, og vi tager det helt roligt,« siger hun med et smil.

/ritzau/