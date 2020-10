Skuespilleren Janus Bakrawi siger til Billed-Bladet, at han og Kira Møller er gået fra hinanden.

For få måneder siden afslørede skuespilleren Janus Bakrawi, at han havde været på frierfødder for kæresten Kira Møller.

Men nu fortæller den 45-årige Vild med dans-aktuelle stjerne til Billed-Bladet, at parret har brudt forlovelsen og er gået fra hinanden efter tre års forhold.

- Der er kommet ting frem, som vi ikke er helt fælles om. Vi fandt ud af, der skulle indgås for mange kompromiser, og det ønsker vi ikke.

- Derfor er vi - i fred og fordragelighed - blevet enige om, at vi ikke skal giftes, siger han til ugebladet og tilføjer:

- Forholdet er sluttet helt fredeligt, og vi taler stadig sammen.

Over for Billed-Bladet fortæller han videre, at han er glad for at medvirke i "Vild med dans", for det tager noget af fokus fra situationen, og så er dansen også en god måde at udtrykke følelser på.

Janus Bakrawi og hans professionelle dansepartner, Karina Frimodt, går på gulvet igen på fredag og tager seernes sms-stemmer og de 35 point fra dommerne med videre.

Fredag vender konkurrencen nemlig tilbage i "Vild med dans", efter at den var sat standby for en stund i sidste fredag, hvor der blev samlet penge ind til Kræftens Bekæmpelses Knæk Cancer-kampagne.

