Den nu tredobbelte Vild med dans-vinder Thomas Evers Poulsen skal markere sin sejr med Merete Mærkedahl.

Badehotellet-stjernen Merete Mærkedahl og dansepartneren Thomas Evers Poulsen har været bookmakernes favoritter fra begyndelsen og fået flotte karakterer hele vejen gennem "Vild med dans".

Også seerne har været vilde med parret, som er gået gennem "Vild med dans" uden at ende i farezonen en eneste gang.

Lørdag aften satte de kronen på værket og lod sig kåre som vindere af "Vild med dans" anno 2020.

- Jeg ryster over hele kroppen lige nu, lyder vinderreaktionen det fra Merete Mærkedahl.

- Jeg har det helt vildt fantastisk. Vi har haft et uovertruffent samarbejde, siger den 38-årige skuespillerinde om partnerskabet med Thomas Evers Poulsen.

Det er Thomas Evers Poulsens 15. år i "Vild med dans", og tredje gang at han vinder dansedysten.

Han vandt den allerførste udgave af "Vild med dans" med Klovn-stjernen Mia Lyhne tilbage i 2005.

Ti år efter dansede han sig igen til tops med skuespillerinden Ena Spottag.

De to foregående sejre er blevet foreviget med en tatovering på læggen, og Thomas Evers Poulsen skal snart under nålen igen, forsikrer han.

- Det kan du tro, jeg skal!, lyder det fra nu tredobbelte Vild med dans-vinder.

Om Merete Mærkedahl også skal på briksen, har parret endnu ikke snakket om, lyder meldingen.

Til gengæld har hun allerede fået et andet kropsligt minde med fra "Vild med dans", fortæller hun.

- Jeg er kommet i mit livs form, siden jeg var i 20'erne. Det har jeg fået med mig, må man sige, siger hun og fortsætter:

- Og så har jeg fået lært en masse danse og fået den dansepartner, jeg altid har ønsket mig, siger Merete Mærkedahl, som siden barnsben har drømt om at gå til dans.

Også mentalt mærker Merete Mærkedahl en stor forskel på før og efter, hun gik på dansegulvet før allerførste gang tilbage i begyndelsen af oktober.

- Jeg har arbejdet meget med min præstationsangst. Før hvert show har jeg været ekstremt nervøs, siger Merete Mærkedahl, som med egne ord har været ved at brække sig af nervøsitet.

- Jeg prøver at tage med mig herfra, at hvis jeg kan klare "Vild med dans", som er en sindssyg tour de force hver eneste uge, så har jeg det sådan, at så kan jeg fandeme klare alt, siger skuespillerinden.

Parret mødte hinanden i begyndelsen af september og har nærmest tilbragt mere tid med hinanden og hele holdet bag "Vild med dans" end med deres egne familier og kærester derhjemme.

- Jeg kommer virkelig til at savne denne her arbejdsplads, som "Vild med dans" er, lyder det fra Merete Mærkedahl.

- Jeg har virkelig nydt det, understreger den nykårede vinder.

Hun ved dog allerede, hvad de næste dage skal stå på, når nu der ikke venter en ny dans.

- Jeg skal købe julegaver. Det er ikke så godt, når alle storcentrene er lukket.

"Vild med dans" vender tilbage med sin 18. sæson i efteråret 2021.

/ritzau/